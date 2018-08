Langjähriger Funktionär verlässt die FIFA

Marco Villiger gab seinen Abschied von der FIFA bekannt

Der langjährige stellvertretende FIFA-Generalsekretär und Chefjurist Marco Villiger hat seinen Rückzug aus dem Fußball-Weltverband bekannt gegeben.

"Die Zeit ist gekommen, um ein neues Kapitel zu eröffnen und neue Herausforderungen zu suchen", sagte er. Villiger hatte als einziger Top-Funktionär das Ende der Ära des ehemaligen FIFA-Präsidenten Sepp Blatter überlebt.

Generalsekretärin Fatma Samoura bedankte sich beim Schweizer: "In all diesen Jahren war Marco eine Säule dieser Organisation." Villiger war vor einem Jahr in die Schlagzeilen geraten, als bekannt wurde, dass der Boss der asiatischen Konföderation ihm bereits im Jahr 2014 eine Luxusuhr geschenkt hatte. Diese habe Villiger allerdings "nach Erhalt der FIFA übergeben und nicht akzeptiert", teilte der Weltverband damals mit.