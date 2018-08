Stürmersuche geht weiter! Gräbt BVB an Barca-Star?

Paco Alcacer (r.) soll beim BVB auf dem Zettel stehen

Nachdem sich zuletzt mehrere mögliche Transfers von Offensivkräften zerschlagen haben, geht die Suche beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund nach einem Mittelstürmer auch wenige Tage vor Ende der Transferperiode weiter.

Erst wurde in den letzten Tagen der Ex-Wolfsburger und derzeitige Liverpool-Stürmer Divock Origi beim BVB gehandelt, nun bringen französische Medien den nächsten Namen ins Spiel. Nach Informationen der "L'Équipe" soll Dortmunds neuer Trainer Lucien Favre nämlich an Paco Alcácer vom spanischen Meister FC Barcelona interessiert sein.

Der 24-Jährige soll es dem Coach der Borussia besonders aufgrund seine Wendigkeit und seiner Handlungsschnelligkeit angetan haben. Auch seine Treffsicherheit stellte der 13-malige spanische Nationalspieler schon mehrfach unter Beweis.

Der beidfüßige Offensivmann spielt seit 2016 bei Barca, muss sich seit dem aber mit der Reservistenrolle hinter Stürmerstar Luis Suárez begnügen. In der abgelaufenen Spielzeit stand er lediglich achtmal in der Startelf, stand am Ende bei vier Saisontoren für die Blaugrana.

Paco Alcácer mit ordentlicher Torqoute in La Liga

Vor seiner Zeit bei den Katalanen spielte Paco Alcácer bereits beim FC Valencia und FC Getafe in der Primera División. Insgesamt traf er bislang 43 Mal in 150 Spielen in La Liga.

Die Dortmunder Borussia hatte sich zuletzt offengelassen, noch einen echten Mittelstürmer zu verpflichten. Die Varianten, es mit Maximilian Philipp oder Nationalspieler Marco Reus als zentralen Angreifer zu probieren, erwiesen sich bisher als mal mehr, mal weniger erfolgreich. Im ersten Pflichtspiel der Saison, dem DFB-Pokalspiel bei der Spielvereinigung Greuther Fürth, strahlte Dortmund in der Offensive jedenfalls erkennbar zu wenig Torgefahr im Sturm aus.