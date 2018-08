Götze-Bruder litt unter Bayern-Wechsel

Mario Götze erhält Zuspruch von seinem Bruder Felix

Felix Götze hat in einem Interview verraten, dass er nach dem Wechsel seines älteren Bruders Mario vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zum Rekordmeister Bayern München eine schwere Zeit durchlebt hat.

"2013, als Mario von Dortmund nach München gewechselt ist, ging ich noch zur Schule. Und das ausgerechnet in Dortmund", erzählte Götze junior, der seit dieser Saison beim FC Augsburg spielt, dem Portal "t-online.de": "Da kann man sich ja denken, was man von dem einen oder anderen Mitschüler zu hören bekommen hat."

Der Wechsel des Nationalspielers zum FC Bayern war im Saisonfinale publik geworden und hatte eine Welle der Empörung ausgelöst.

"Diese Zeit war nicht einfach für mich, aber letztlich habe ich gelernt damit umzugehen und mich auch entsprechend daran gewöhnt", sagte Götze.

Felix Götze stärkt seinem Bruder den Rücken

Seit 2016 spielt Mario Götze wieder für Borussia Dortmund, zu alter Form hat er bei den Schwarz-Gelben aber noch nicht gefunden.

"Mario hat in der vergangenen Saison sicher nicht seine besten Leistungen abgerufen, aber da war er in Dortmund nicht der einzige", meinte Bruder Felix: "Dass er dann aber so oft in den Mittelpunkt gestellt wurde und gefühlt die personifizierte Krise des BVB war, fand ich einfach nicht fair."