Eintracht-Präsident wehrt sich gegen Krisenstimmung

Peter Fischer sieht Eintracht Frankfurt gut gerüstet

Trotz der Pleite im Supercup und dem blamablen Aus des Titelverteidigers in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals hält Präsident Peter Fischer nichts vom Krisengerede rund um Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt.

"Wir sind breit genug aufgestellt und brauchen Zeit, um die Spielsystematik umzusetzen. Ich habe keine Bange. Ich weiß durchaus, dass am Anfang das Getriebe noch nicht funktionieren kann", sagte Fischer wenige Tage vor dem Ligastart der Eintracht am Samstag beim SC Freiburg in der Sportsendung "Heimspiel": "Wir müssen unseren Neuverpflichtungen eine Chance geben."