Tedesco als große Konstante bei Schalke 04

Domenico Tedesco will Schalke flexibler machen

Schalke 04 mobilisiert auch schon vor dem Saisonstart die Massen. Zur Saisoneröffnung der Königsblauen kamen 100.000 Fans. Allerdings verließen drei Arrivierte den Traditionsklub.

Hinter Schalke 04 liegt eine überaus erfolgreiche Saison: Gleich in seinem ersten Jahr als Chefcoach bei den Königsblauen führte Domenico Tedesco die Mannschaft zur Vizemeisterschaft hinter Abonnementchampion Bayern München und ins Halbfinale des DFB-Pokals. Ein bisschen Luft nach oben gibt es damit - aber nicht viel.

Allerdings wäre es vermessen, vom Traditionsklub eine Wiederholung des Coups in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit zu erwarten. Dafür hat sich das Gesicht der Mannschaft doch gewaltig verändert, denn in den Nationalspielern Leon Goretzka und Max Meyer verließen zwei Akteure ablösefrei die Gelsenkirchener. Es folgte als Nummer drei aus der Knappenschmiede U21-Europameister Thilo Kehrer, den es für 37 Millionen Euro zu Frankreichs Meister Paris St. Germain und dessen neuen Coach Thomas Tuchel zog.

Ist Kehrer zu ersetzen?

Angesichts der finanziellen Dimension konnte Schalke einfach nicht Nein sagen. Dabei habe man "bereits seit einigen Wochen grundsätzliche Einigkeit mit Thilo über eine Verlängerung seines Vertrags erzielt", berichtete Sportvorstand Christian Heidel. Ohne ein Angebot dieser Dimension, "hätte Thilo ganz sicher verlängert. Ebenso hätte er verlängert, wenn wir dieses Angebot abgelehnt hätten - oder würde es tun, wenn jetzt wider Erwarten noch etwas dazwischen kommen würde", betonte der ehemalige Mainzer Manager.

Der Innenverteidiger wird von Tedesco nicht so einfach zu ersetzen sein. Allerdings macht die Stellenbeschreibung des Schalke-Coaches auch klar, dass S04 im internationalen Vergleich eher ein Ausbildungsverein ist. Heidel weiß, dass Tedesco genau der Richtige ist, um nachrückende Talente auf die Bundesliga-Bühne zu führen. Auch deshalb wurde zwei Wochen vor dem Saisonstart die Vertragsverlängerung mit dem aufgrund seiner kommunikativen Fähigkeiten so hoch geschätzten Fußballlehrers bis 2022 verlängert.

Schalke soll flexibler werden

Der Klub sei "froh und glücklich", in Tedesco einen Trainer gefunden zu haben, "der neben seiner großen fachlichen und sozialen Kompetenz nicht nur mutig, innovativ und kommunikativ ist, sondern in kürzester Zeit Schalke mit all seinen Werten verstanden und verinnerlicht hat", lobte Heidel seinen leitenden Angestellten, der das Schalker Spielsystem im Vergleich zur vergangenen Saison noch flexibler gestalten will.

Tedesco hat bislang in Suat Serdar, Omar Mascarell, Salif Sané, Hamza Menyl, Steven Skrzybski und Mark Uth sechs neue Spieler zur Verfügung. Dass 2014er-Weltmeister Benedikt Höwedes, immerhin lange Zeit Kapitän bei den Königsblauen, nach einem Jahr Ausleihe bei Juventus Turin nochmals eine Rolle auf Schalke spielt, war für Tedesco kein Thema. Der Abwehr-Routinier wechselt zu Lokomotive Moskau - für fünf Millionen Euro Ablöse.