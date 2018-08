Fürth leiht Japaner Ideguchi aus Leeds

Greuther Fürth leiht Yosuke Ideguchi aus Leeds aus

Fußball-Zweitligist Greuther Fürth hat sich im Mittelfeld breiter aufgestellt.

Die Franken verpflichteten den japanischen Nationalspieler Yosuke Ideguchi vom englischen Zweitligisten Leeds United bis zum Saisonende auf Leihbasis, anschließend besitzt das Kleeblatt eine Kaufoption.

"Yosuke ist ein junger, sehr talentierter Mittelfeldspieler. Wir werden ihm dabei helfen, dass er sich bei uns integrieren kann und ihm auch die dafür nötige Zeit geben", sagte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi bei der Vorstellung des Japaners.

Auch der 21-Jährige freue sich "auf die Möglichkeit in Deutschland zu spielen". Bereits am Dienstag ist der Teilnehmer bei den olympischen Spielen ist der 14-malige Nationalspieler Nippons ins Training der Fürther eingestiegen. Beim englischen Zweitligisten Leeds schaffte es Ideguchi bislang noch nicht ins erste Team. Während eines Leihgeschäfts in die spanische Segunda División kam der Japaner in der vergangenen Spilzeit lediglich auf fünf Einsätze.