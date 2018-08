KSC verfpflichtet Alexander Groiß

Karlsruhe nimmt Alexander Groiß unter Vertrag (Bildquelle: ksc.de)

Fußball-Drittligist Karlsruher SC hat nach der deutlichen Niederlage im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten Hannover 96 (0:6) personell nachgebessert und Alexander Groiß unter Vertrag genommen.

Der 20-Jährige wechselt vom VfB Stuttgart in den Wildpark und unterzeichnete einen Dreijahresvertrag. Der defensive Mittelfeldspieler absolvierte für die zweite Mannschaft des VfB zwei Einsätze in der 3. Liga sowie 34 Spiele in der Regionalliga Südwest.

"Alex ist ein junger und talentierter Spieler, der eine fundierte Ausbildung beim VfB Stuttgart durchlaufen hat und darüber hinaus Athletik und Zweikampfstärke mitbringt", erklärte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer, bei der Vorstellung des Neuzugangs.