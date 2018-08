Bayern-Amateure setzen Siegeszug fort

Kwasi Wriedt erzielte den 1:0-Siegtreffer für die Bayerns zweite Mannschaft

Sechster Sieg im sechsten Spiel: Die zweite Mannschaft des FC Bayern München hat im Nachholspiel des zweiten Spieltags der Regionalliga Bayern die Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg mit 1:0 bezwungen.

Das Team von Trainer Holger Seitz ging im Stadion an der Grünwalder Straße unter den Augen von Niko Kovac, Coach des Profi-Teams, durch den Treffer von Kwasi Wriedt in der 71. Minute in Führung und rettete den Vorsprung im Anschluss über die Zeit. Für den 24-jährigen Mittelstürmer war der Treffer gegen den Club bereits das fünfte Tor in der laufenden Saison.

"Es war ein sehr abwechslungsreiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Wir sind sehr glücklich, dass wir den Sieg einfahren konnten", sagte Bayern-Trainer Seitz nach dem Ende der Partie.

Bayern II grüßt nach einem perfekten Saisonstart mit sechs Siegen in Folge von der Tabellenspitze der Regionalliga Bayern, während Nürnberg II mit 13 Punkten den Anschluss an die Spitzengruppe verpasst hat.

Die nächste Partie bestreiten die Bayern-Amateure am kommenden Sonntagnachmittag (14:00 Uhr) beim VfR Garching, Nürnberg gastiert bereits am Freitagabend (19:00 Uhr) beim FV Illertissen.