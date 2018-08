"Kovac könnte den Bayern zum Verhängnis werden"

Wird Niko Kovac dem FC Bayern zum Verhängnis?

Kurz vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga werfen die weltfussball-Redakteure einen Blick in die Glaskugel und beantworten die wichtigsten Fragen zur neuen Spielzeit. Heute in Teil I des Meinungspanels: Wer kann dem FC Bayern München im Titelrennen gefährlich werden? Welche Teams steigen ab? Und welcher Trainer muss als erster seinen Hut nehmen?

Wer kann dem FC Bayern München im Titelrennen der Fußball-Bundesliga gefährlich werden?

Mats-Yannick Roth: Wenn in dieser Saison ein Team annähernd an den Serienmeister herankommen kann, dann ist das - kein Scherz - Bayer 04 Leverkusen. Trainer Heiko Herrlich hat tolle Aufbauarbeit bei der Werkself geleistet und die Truppe eindeutig nach vorne gebracht. Die junge Garde um Tah, Havertz, Brandt und Bailey wird weiter zünden. Auch auf arrivierte Kräfte wie die Bender-Zwillinge, Aranguiz, Alario und Volland wird Verlass sein. Bleibt Bayer von Verletzungspech verschont, wird es nach acht Jahren wieder einen zweiten Platz für Vizekusen geben - mindestens!

Lars Plantholt: Wer den FC Bayern stoppen kann? Sie sich selbst höchstens. Ich sehe jedenfalls keinen Klub, der aktuell in der Lage wäre, aus eigener Kraft die Dominanz der Münchner zu brechen – leider. An der Säbener Straße braucht man auch in dieser Saison also wohl keine größeren Mengen Kaltgetränke einlagern, deren Verfallsdatum nach April 2019 liegt. Fun Fact nebenbei: Nächstes Jahr werden Kinder eingeschult, die noch nie einen anderen Meister als den FC Bayern erlebt haben. Mad world.

Lennart Wegner: Klingt komisch, ist aber so: Niko Kovac könnte dem FC Bayern zum Verhängnis werden. Sportlich ist der Rekordmeister unantastbar. Das einzige, was der Rekordmeister nicht braucht, sind interne Querelen. Doch die könnten durch den neuen Trainer entstehen. Zu wenig Erfahrung mit eigenwilligen Superstars, zu wenig taktisches Verständnis, kein glanzvoller Fußball, den sie in München doch so lieben - da könnten die Herren Hoeneß und Rummenigge leicht ungeduldig werden.

Tom Kühner: Ich behaupte: Fast die halbe Liga kann den FC Bayern stoppen! Der BVB und RB Leipzig tun die Trainer-Wechsel gut, Schalke 04 optimiert den Ergebnisfußball, die Neuzugänge des VfB Stuttgart schlagen voll ein, Bayer Leverkusen spielt konstanter, Werder Bremen verinnerlicht das Kohfeldt-System und Wolfsburg macht mehr aus seinen Möglichkeiten. Die überalterte Mannschaft des FC Bayern dominiert in dieser Saison bei weitem nicht so, wie noch in den vergangenen Spielzeiten. Zwar werden die Münchner auch dieses Jahr Meister, doch die Pappschalen können von den Fans nicht schon im März präsentiert werden.

Welche Teams steigen aus der Fußball-Bundesliga ab?

Lars Plantholt: Ich bin kurz versucht, diese Frage mit "der HSV" zu beantworten, ehe mir einfällt, dass das ja nun doch bereits Wirklichkeit geworden ist. Also wer bleibt? Fortuna Düsseldorf wird mehr als nur etwas Fortüne brauchen, fürchte ich. Und wenn der 1. FC Köln nicht mehr da ist, werden Aufsteiger Nürnberg oder Mainz in die Bresche springen. Einen dritten Absteiger wird's wie üblich nicht geben, weil selbst die schlimmste hochbezahlte aber an chronischer Underperformance leidende Gurkentruppe sich wieder irgendwie durch die Relegation gegen irgendein Ingolstadt oder Heidenheim mogelt.

Florian Pütz: Es trifft den krisengebeutelten VfL Wolfsburg, der sich schon in diesem Jahr nur in der Relegation vor dem drohenden Abstieg retten konnte. Mit den Wölfen verabschiedet sich Mainz 05 aus dem Oberhaus. Schwer wird es auch für Eintracht Frankfurt nach den Abgängen vieler Leistungsträger. Die Hessen müssen aus dem Schicksal des 1. FC Köln lernen und dürfen sich im Bundesliga-Alltag nicht vom Europapokal blenden lassen.

Lennart Wegner: Leider erwischt es den SC Freiburg. In der letzten Saison war es schon knapp für die sympatischen Breisgauer. Trotzdem hält man weiter am Konzept sowie am Trainer fest und hat den Kader qualitativ erneut kaum verbessert. Christian Streich persönlich ist immer für eine Überraschung gut, sein Fußball aber leider nicht. Diesmal geht's runter für den Sport-Club.

Tom Kühner: Hannover 96. In der zweiten Saison nach der direkten Bundesliga-Rückkehr steigen die Niedersachen in den Fahrstuhl in Richtung deutsches Unterhaus. Leistungsträger wie Salif Sané, Martin Harnik und Felix Klaus können nicht adäquat ersetzt werden. Ebenso erwischt es Fortuna Düsseldorf, Freiburg muss in die Relegation.

Welcher Trainer muss in der Fußball-Bundesliga als erster seinen Hut nehmen?

Philipp Küsters: Durch die gravierenden Änderungen im Kader mit elf (!) Neuzugängen, wird es gerade zu Beginn viele Probleme für Trainer Sandro Schwarz vom 1. FSV Mainz 05 geben. Bleiben dann noch die Ergebnisse aus, wird es für die Verantwortlichen der Rheinhessen schwer, den Coach zu halten.

Nils Marlow: Tayfun Korkut. Mit großen Ambitionen und teuren Neuzugängen geht der VfB Stuttgart in die neue Saison - und wird wie bereits im Pokal Schiffbruch erleiden. Korkut bekommt den VfB nicht noch einmal auf Kurs. Der 44-Jährige wird letztlich ein Opfer der gewachsenen Erwartungen. Denn wenn der Schwabe schon einmal kräftig investiert, will er auch etwas sehen für sein Geld.

Tom Kühner: Dieter Hecking. Borussia Mönchengladbach fehlen zu Beginn der Saison verletzungsbedingt gleich mehrere Abwehrspieler. Offensiv vermisst die Borussia ihren noch verletzten Kapitän Lars Stindl. Den Gladbachern droht das Abrutschen in den Tabellenkeller. Die logische Konsequenz: Der Trainer muss gehen.

Lars Plantholt: Mir scheint, Adi Hütter wird es bei Eintracht Frankfurt schwer haben. Nach der Super-Cup-Demontage ist die peinliche Pokalpleite an der schönen Donau bereits eine mittelschwere Hypothek für das ja eigentlich erst jetzt beginnende Rennen der Eintracht. Ein schlechter Start in die Liga und die Lunte ist ganz fix abgebrannt.

Lennart Wegner: Dreieinhalb Jahre lenkt Pál Dárdai nun die Geschicke bei Hertha BSC. Er hat die Alte Dame vor dem Abstieg gerettet und zurück in die obere Tabellenhälfte geführt. Phasenweise wurde in Berlin sogar mal wieder Fußball gespielt, aber eben nur phasenweise. Die letzte Saison war unter dem Strich ernüchternd. Der Saisonstart wird misslingen - und schuld ist wie immer der Trainer.