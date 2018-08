Hitzfeld sieht Rolle von Sammer beim BVB kritisch

Seit dem Frühjahr externer Berater beim BVB: Matthias Sammer

Ottmar Hitzfeld befürchtet bei seinem Ex-Verein Borussia Dortmund ein Kompetenzgerangel. Vor allem die Position von Matthias Sammer beim BVB ist der Trainer-Ikone unklar.

"Ich bin der Meinung, dass nicht zu viele Leute mitreden sollten. Zu viele Meinungen sind nicht hilfreich", sagte der 69-Jährige dem Portal "Sportbuzzer".

Die Dortmunder hatten zusätzlich zum neuen Trainer Lucien Favre den früheren BVB-Kapitän Sebastian Kehl als Leiter der Lizenzspielerabteilung und Matthias Sammer, Meistertrainer von 2002, als Berater verpflichtet.

Ohnehin hatte der BVB mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc zwei gestandene Fachleute in der Verantwortung. "Sebastian Kehl wird sicher nah bei der Mannschaft sein, Michael Zorc aber der wichtigste Ansprechpartner für Favre bleiben", sagte Hitzfeld. Die Rolle von Sammer könne er jedoch "nicht einschätzen".

Für Hitzfeld, der Dortmund von 1991 bis 1997 zu zwei Meistertiteln und und einem Champions-League-Sieg geführt hatte, bedarf Sammers Position weiterer Klärung.

"Matthias ist ein absoluter Experte, aber wen oder was er genau beraten soll, ist mir nicht so richtig klar. Am Ende müssen ohnehin die Leute vor Ort den Kopf hinhalten", sagte Hitzfeld.

Favre traut der ehemalige Schweizer Nationalcoach zu, den BVB wieder in die Spur zu bringen - wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind. "Wenn man Favre in Ruhe arbeiten lässt, wird er erfolgreich sein. Favre bleibt Favre. Er weiß, was er will. Das wusste aber auch Hans-Joachim Watzke, als er diesen Trainer verpflichtet hat. Über allem steht der Erfolg. Wenn der ausbleibt, wird es überall kritisch."