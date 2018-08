Medien: Nagelsmann will Rudy zu RB Leipzig lotsen

Wechselt Sebastian Rudy vom FC Bayern zu Schalke 04 oder RB Leipzig?

Das Tauziehen zwischen dem FC Schalke 04 und RB Leipzig um Nationalspieler Sebastian Rudy vom FC Bayern München geht in seine entscheidende Phase. Wird Julian Nagelsmann zum Zünglein an der Waage?

Der Trainer von 1899 Hoffenheim und sein ehemaliger Schützling Rudy sollen sich seit Monaten WhatsApp-Nachrichten schreiben, berichtet "Sport Bild". Nagelsmann, der 2019 das Traineramt in Leipzig übernimmt, will den 28-Jährigen offenbar dazu überreden, in diesem Sommer zu RB zu wechseln.

Auch den aktuellen Leipziger Trainer Ralf Rangnick kennt Rudy gut: 2010 holte Rangnick den Mittelfeldspieler vom VfB Stuttgart nach Hoffenheim. Rangnick und Nagelsmann haben als alte Förderer nach wie vor einen guten Draht zu Rudy - das könnte ein Vorteil gegenüber den Schalkern sein.

Doch deren Chefoach Domenico Tedesco soll es Rudy bei einem Treffen vergangene Woche am Münchner Flughafen ebenfalls angetan haben.

Tedesco habe Rudy Video-Sequenzen gezeigt und ihm genau erklärt, was mit seiner Hilfe auf Schalke entstehen soll, schreibt das Magazin. Zwar habe Rudy vor wenigen Monaten Schalke einen Korb gegeben, nun soll er aber wieder ins Grübeln gekommen sein.

Schalke oder Leipzig? Klar ist im Moment nur eins: Rudy selbst ist hin- und hergerissen - und wechselwillig. Da er beim FC Bayern nicht gesetzt ist, würde er den Verein gerne verlassen.

Bayern-Präsident Hoeneß bestätigte unlängst, Rudy könne gehen, wenn die Ablöse stimmt. Diese müsse allerdings 15 Millionen Euro übersteigen. "Sport Bild" kalkuliert, das Gesamtpaket für Rudy inklusive Gehalt betrage rund 40 Millionen Euro.