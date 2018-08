Werder Bremen geht von Kruse-Verlängerung aus

Max Kruse ist neuer Kapitän von Werder Bremen

Fußball-Bundesligist Werder Bremen will den Vertrag mit Stürmer-Star Max Kruse schon seit Wochen verlängern. Doch der neue Kapitän ziert sich. Trotzdem sind die Werder-Bosse optimistisch.

"Wir sind sehr zuversichtlich", sagte Manager Frank Baumann gegenüber der "Sport Bild". "Wir sind mit Max und seinen Beratern in Kontakt." Das Magazin berichtet, Werder versuche Kruse schon seit Wochen von einem langfristigen Verbleib zu überzeugen. Kruses Vertrag bei Werder läuft noch bis 2019.

Noch hat der 30 Jahre alte Angreifer aber nicht unterschrieben. Wichtig für ihn sei vor allem die Entwicklung Werders in der neuen Saison. Spielen die Grün-Weißen um die Europacup-Plätze mit, dürfte die Vertragsverlängerung reine Formsache sein. Das würde allerdings bedeuten, dass die Bosse sich bezüglich der Unterschrift noch gedulden müssten.

Doch auch abgesehen vom sportlichen Erfolg fühlt sich Kruse in Bremen wohl. Nach turbulenten Jahren in Gladbach und Wolfsburg genießt der in der Jugend von Werder ausgebildete Stürmer hohes Ansehen.

Nicht umsonst hat ihn Trainer Florian Kohfeldt zum Kapitän ernannt - ein weiteres gutes Argument für eine Vertragsverlängerung.