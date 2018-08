Ronaldo traut seinem Sohn eine Profi-Karriere zu

Cristiano Ronaldo prophezeit seinem Sohn (M.) eine große Zukunft

Weltfußballer Cristiano Ronaldo vom italienischen Fußball-Abonnementmeister Juventus Turin ist fest davon überzeugt, dass sein siebenjähriger Sohn Cristiano junior ein genauso erfolgreicher Kicker wie er werden könne.

"Er ist sehr wettbewerbsfähig, er will nicht verlieren. Er ist wie ich als Kind und wird wie ich werden. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt", wurde CR7 von der "Gazzetta dello Sport" zitiert.

Er bringe ihm einiges bei, doch am Ende müsse sein Filius selbst entscheiden, was er tun wolle, so der portugiesische Europameister: "Er wird immer meine Unterstützung haben. Ich hätte gern, dass Cristiano Fußballer wird, weil er auch diese Leidenschaft hat. Er ist stark, schnell und hat eine gute Technik. Ich werde ihm keinen Druck machen. Für mich wäre es jedoch natürlich ein Traum, wenn er Fußballer werden sollte."

La famiglia bianconera! #finoallafine A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Aug 21, 2018 at 10:56am PDT

Der neue Superstar von Juve ist Vater von insgesamt vier Kindern. Die 2017 geborenen Zwillinge Mateo und Eva wurden von einer kalifornischen Leihmutter ausgetragen. Kurz nach der Geburt der Zwillinge brachte Ronaldos Freundin Georgina im November 2017 eine Tochter zur Welt, die Alana Martina heißt.