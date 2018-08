Alcácer entscheidet sich offenbar für Wechsel zum BVB

Paco Alcácer soll Wunschstürmer des BVB sein

Der Transfer von Paco Alcácer vom FC Barcelona zu Borussia Dortmund rückt offenbar näher. Beim Stürmer soll es einen Sinneswandel in Bezug auf ein BVB-Engagement gegeben haben.

Wie "Mundo Deportivo" am Mittwoch berichtet, kann sich der 24-Jährige einen Wechsel zu den Schwarz-Gelben inzwischen gut vorstellen. Der BVB passe in der derzeitigen Situation bestens zum Stürmer und biete genau das, was er braucht: Spielzeit.

Real Betis und CD Alavés als weitere Interessenten wären damit aus dem Rennen. Zuletzt hatten spanische Medien berichtet, Alcácer präferiere einen Wechsel zu Betis.

Die Verantwortlichen des BVB verhandeln dem Bericht zufolge bereits mit dem FC Barcelona über einen Transfer. Angestrebt wird von Spieler und Klub ein Leihgeschäft, doch auch eine feste Verpflichtung sei nicht auszuschließen.

BVB muss überzeugendes Angebot für Alcácer vorlegen

Sollte Dortmund ein Angebot vorlegen, das die Barca-Bosse überzeugt, könnte Alcácer den Klub verlassen. Erst im Sommer 2016 zog er vom FC Valencia nach Barcelona. Sein Vertrag, in dem eine feste Ablösesumme von 100 Millionen Euro verankert ist, läuft 2021 aus.

Der 24-Jährige ist sich allerdings längst bewusst, dass er unter Barca-Trainer Ernesto Valverde in der neuen Saison kaum Einsatzchancen haben wird.

Beim 3:0-Sieg der Katalanen gegen Alavés zum Liga-Auftakt stand Alcácer nicht einmal im Kader. In der vergangenen Saison kam er auf vier Tore in 17 Spielen, nur acht Mal stand er in der Startelf.