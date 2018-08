Nach Burgfrieden: DFB und DFL in Bringschuld

Die Führungsetage des DFB und der DFL gehen gemeinsame Wege

Der DFB hat die erste Etappe der WM-Aufarbeitung erfolgreich hinter sich gebracht. Was der Schulterschluss mit der Liga wert ist, wird aber erst der September zeigen.

Es war ein sehr einträchtiges Bild in der Frankfurter Nachmittagssonne, das DFB-Präsident Reinhard Grindel und Ligaboss Reinhard Rauball abgaben. "So eng", sagte Grindel nach dem "intensivsten Austausch der jüngeren Vergangenheit" zufrieden, "waren wir noch nie zusammen".

Was der öffentlichkeitswirksame Schulterschluss des kriselnden Deutschen Fußball-Bundes mit den Bundesliga-Vereinen wirklich wert ist, wird aber erst der September zeigen.

In den beiden Länderspielen gegen Weltmeister Frankreich am 6. September in München und drei Tage später in Sinsheim gegen Peru muss die Nationalmannschaft beweisen, wie schnell sie sich nach dem WM-Desaster und den Wirren um den Rücktritt von Mesut Özil sportlich erholen kann. Sportpolitisch ernst wird es am 27. September, wenn in Nyon die EM 2024 vergeben wird, um die sich der DFB und (ausgerechnet) der türkische Verband TFF bewerben.

Siege auf beiden Ebenen - und die nach dem ersten von zwei Gipfeltreffen am Dienstag in Frankfurt/Main propagierte Ruhe wäre erst einmal garantiert. "Der DFB und die DFL ziehen an einem Strang", sagte Grindel. Rauball sprach Löw und dem intern nicht unumstrittenen Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff das Vertrauen aus. Die Nationalmannschaft und der deutsche Fußball sollen "wieder auf Weltniveau" gebracht werden, teilten die Verbände mit.

Tendenz der UEFA geht in Richtung Deutschland

Wiederholen sich die schwachen WM-Auftritte aber gegen Frankreich und Peru, würde die öffentliche Diskussion um Löw, der am Freitag vor das DFB-Präsidium tritt, erneut losbrechen. Zumal personell ein eher sanfter Umbruch zu erwarten ist, wenn der Bundestrainer am 29. August seinen Kader nominiert und der Öffentlichkeit seine Analyse darlegt. Das Spiel gegen den Weltmeister ist bereits Teil der neuen Nations League, in der die DFB-Elf noch auf die Niederlande trifft und auch absteigen kann.

Von der EM-Vergabe durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) dürfte vor allem Grindels Zukunft im DFB abhängen. Der im Zuge der Özil-Affäre von vielen Seiten angezählte DFB-Präsident sitzt im UEFA-Exekutivkomitee sowie im Council des Weltverbands FIFA. Er ist hauptverantwortlich dafür, die nötigen Stimmen zu sammeln - und wäre es im Falle einer dann laut krachenden Niederlage. Die Tendenz innerhalb der UEFA scheint aber derzeit wieder in Richtung Deutschland zu gehen.

Sportdirektor soll Abhilfe schaffen

Turnierdirektor für 2024 würde Weltmeisterkapitän Philipp Lahm werden, was innerhalb des DFB zu weiteren Veränderungen führen würde. Der 34-Jährige wäre kooptiertes Mitglied im DFB-Präsidium, das von der Liga kritisch gesehen wird. "Der Dialog über effizientere Prozesse im Hause des DFB" solle fortgeführt werden, steht in der gemeinsamen Erklärung von DFB und DFL etwas verklausuliert. Im Klartext heißt das, dass der DFB die von der DFL angemahnte Strukturdebatte annehmen muss.

Inwieweit das Bierhoffs Arbeit betrifft, wird sich zeigen. Grindel hatte den 50-Jährigen, im Zuge einer Strukturreform seit Jahresbeginn der stärkste Mann im sportlichen Bereich, und vor allem dessen Machtfülle am Wochenende überraschend deutlich angegriffen.

Ein Sportdirektor soll kommen, ebenso ein Leiter für das Akademie-Projekt. Zudem stellte Grindel den von vielen Fans kritisierten Marketingnamen "Die Mannschaft" für die Ex-Weltmeister infrage. Bierhoff wird das alles nicht gefallen haben - nach dem am Dienstag geschlossenen Burgfrieden äußerte er sich zunächst aber nicht.