Kimmich über WM-Debakel: "Komplette Enttäuschung"

Joshua Kimmich macht sich für die neue Saison fit

Joshua Kimmich gewann mit dem FC Bayern München in der vergangenen Saison zwar die deutsche Fußball-Meisterschaft. In der Champions League sowie im DFB-Pokal siegten jedoch andere. Nun will der Verteidiger, der auch bei der WM enttäuschte, wieder Gas geben.

"Im April hatten wir noch alle drei Titel vor Augen, am Ende wurde es lediglich einer", blickte Kimmich gegenüber der "Bild" auf die letzte Saison zurück. In der Königsklasse zog der FC Bayern im Halbfinale gegen Real Madrid den Kürzeren, im Finale des DFB-Pokals unterlagen die Münchner der Frankfurter Eintracht.

In der neuen Saison werde er mit dem FC Bayern "wieder alles daransetzen, um das Bestmögliche zu erreichen". Doch nicht nur die jüngsten Rückschläge im Verein machten Joshua Kimmich in den vergangenen Monaten zu schaffen. Auch das blamable Aus bei der Weltmeisterschaft musste erst einmal verkraftet werden.

"Es war eine komplette Enttäuschung", so der Außenverteidiger im Rückblick auf die Leistungen der Nationalmannschaft: "Wichtig ist, dass wir alle - Spieler, Trainerteam, Verband und Funktionäre - aus diesem Ausscheiden die richtigen Erkenntnisse und Schlüsse ziehen".

Jeder müsse "bei sich anfangen und ehrlich zu sich selbst sein", so Kimmich weiter: "Und wenn das passiert, dann bin ich überzeugt davon, gehören wir nach wie vor zu den besten Mannschaften der Welt und können einiges in der Zukunft erwarten."