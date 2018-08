Jérôme Boateng bringt Lifestyle-Magazin heraus

Boateng bringt bald ein eigenes Lifestyle-Magazin raus

Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng geht unter die Verleger. Der Weltmeister von 2014 bringt im kommenden Herbst sein eigenes Lifestyle-Magazin auf den Markt. Themen in "BOA" sollen etwa Musik, Mode, Sport und Zeitgeist sein, erzählt wird aus der Perspektive von Boateng.

"Gerade in den vergangenen Monaten ist mir klar geworden, dass ich für viele Menschen auch ein Botschafter bin. Ich stehe für ein Deutschland, das bunter und cooler ist und optimistisch in die Zukunft schaut. Diese Haltung soll in 'BOA' zum Tragen kommen", sagte Boateng zu dem Projekt.

Der Abwehrspieler von Bayern München, der nach wie vor mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht wird, will sich mit seinem Magazin an "urbane Millennials" richten. Er plant dafür auch Treffen und Interviews mit Sportlern, Designern und Musikern aus seinem Bekanntenkreis.