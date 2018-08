Reus schwärmt nach Pokalsieg von Witsel

Die beiden Torschützen des BVB im Pokal: Axel Witsel und Marco Reus

Mit einem Bein stand Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in der ersten Pokalrunde bei Greuther Fürth bereits vor dem sensationellen Aus. Dann kam Axel Witsel und brachte den BVB in die Verlängerung. Lob gab es hinterher vom neuen Dortmunder Kapitän.

"So einen Spieler wie ihn haben wir gebraucht", zitiert der "kicker" Marco Reus, Schütze des entscheidenden Tor zum 2:1 in der Nachspielzeit der Verlängerung.

Der Angreifer konnte sich nach dem turbulenten Pfichtspielauftakt der Schwarz-Gelben beim belgischen Nationalspieler bedanken. Witsel schoss sein neues Team schließlich in der 95. Minute überhaupt erst zum Ausgleich.

Nach seiner Einwechslung in der 74. Minute wusste Axel Witsel direkt zu überzeugen. Er zog die Fäden im Mittelfeld, ordnete das Aufbauspiel und leitete Angriffe selbst ein. "Er hat Charakter ins Spiel gebracht", schwärmte Reus über den 20-Millionen-Euro-Transfer.

Neben Axel Witsel stand in Fürth auch der zweite Neuzugang, den der BVB für das zentrale Mittelfeld im Sommer verpflichtet hat, auf dem Rasen. Thomas Delaney wurde von Trainer Lucien Favre gar in die Startelf beordert. "Auf dieser Position sind wir gut bestückt", so Reus zufrieden.

Neben dem neuen Führungs-Duo hat Lucien Favre im Pokal außerdem auf Mahmoud Dahoud zurückgegriffen. Mit Julian Weigl wird in den kommenden Wochen ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler eine Option sein.