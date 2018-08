Kahn warnt vor Alleinherrschaft des FC Bayern

Oliver Kahn sieht die Entwicklungen in der Bundesliga kritisch

Oliver Kahn hält eine siebte deutschen Meisterschaft in Serie für Bayern München für unvermeidlich.

"Es gibt einige Vereine, die um die Champions-League-Plätze mitspielen werden, ob sie allerdings Bayern München gefährlich werden können, das wage ich zu bezweifeln", sagte der frühere Mannschaftskapitän des deutschen Rekordmeisters am Rande eines Werbetermins für seinen Sponsor Tipico in München.

Die Alleinherrschaft des FC Bayern müsse an anderer Stelle freilich auch für Sorgenfalten sorgen. "Die Bundesliga, und das weiß sie auch, muss aufpassen, dass die Dominanz des FC Bayern nicht immer schädlicher für das Gesamtkonstrukt wird", betonte Kahn. Erstes Spiel der neuen Saison ist am Freitag (20:30 Uhr) das Duell zwischen dem Titelverteidiger und der ambitionierten TSG Hoffenheim.

Kahn kann sich vorstellen, dass der FC Bayern "wieder erneut klarer deutscher Meister wird". Grund dafür sei auch, dass die deutschen Nationalspieler oder der polnische Torjäger Robert Lewandowski frustriert von der WM zurückgekommen seien und nun zeigen wollten, "dass sie wesentlich mehr draufhaben". Dies gelte vor allem auch für den kritisierten Lewandowski, "und etwas Besseres kann dem FC Bayern ja gar nicht passieren".

Zugleich plädierte Kahn dafür, dass sich der FC Bayern einen Transfer höchster Güte leistet. Eine Verpflichtung wie jene von Cristiano Ronaldo durch Juventus Turin etwa brächte nach seiner Ansicht "nur Vorteile". Ein Spieler wie Ronaldo sorge dafür, "dass jeder in der Mannschaft ein paar Prozent mehr leistet um zu zeigen: Hey, ich kann auch auf diesem Niveau Fußballspielen. Es bringt auch neue Reizpunkte."

Neuanfang beim DFB: Erwartungen nicht erfüllbar

Unterdessen sieht der Ex-Nationaltorwart den Bundestrainer Joachim Löw mit dem Neuaufbau nach dem WM-Desaster vor einer schier unlösbaren Aufgabe. "Da ist ein Ballon aufgeblasen worden. Die Erwartungen können ja gar nicht erfüllt werden, die da jetzt als Ergebnis der Analyse herauskommen sollen."

Auf das erste Länderspiel gegen Weltmeister Frankreich am 6. September in München werde "ganz Deutschland schauen". Am 29. August wird der Bundestrainer seinen Kader für die Partien gegen Frankreich und drei Tage später in Sinsheim gegen Peru nominieren sowie der Öffentlichkeit seine Analyse darlegen.

Das Duell mit dem Weltmeister sieht Kahn jedoch auch als große Chance, wieder Ruhe in den deutschen Fußball zu bekommen: "Ein besseres Spiel gibt es ja nicht, gegen den Weltmeister. Wenn du das gewinnst, ist eigentlich auch alles wieder sehr schnell sehr positiv."

Profis haben Bonus verspielt

Es gehe darum, die Zuschauer wieder zu überzeugen, sagte Kahn. Die Frage sei, ob Löw "der sogenannte Scherbenaufleser ist, ob er das auch kann". Aus Sicht des dreimaligen Welttorhüters wäre es klüger gewesen, wenn Löw früher als Bundestrainer aufgehört hätte: "Jetzt steht er vor einer ganz schweren Situation, vor einem Neuaufbau. Eine Situation, die er so gar nicht kennt."

Kahn glaubt nicht, dass jetzt "irgendein Spieler noch einen Bonus" beim Weltmeister-Trainer von 2014 hat. Es gehe nun darum, Leute zu finden, die bereit sind, sich für die Nationalmannschaft zu zerreißen.