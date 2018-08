Dynamo Dresden feuert Uwe Neuhaus

Uwe Neuhaus wurde bei Dynamo Dresden entlassen

Gerade mal zwei Spieltage ist die neue Spielzeit der 2. Fußball-Bundesliga alt und schon hat es den ersten Trainer erwischt. Dynamo Dresden hat mit sofortiger Wirkung von Coach Uwe Neuhaus getrennt.

Wie der Verein am Mittwochabend mitteilte, haben die Sportgeschäftsführer Ralf Minge und Kristian Walter den 58-Jährigen in einem persönlichen Gespräch über die Entlassung informiert. Auch Neuhaus' Co-Trainer Peter Németh muss seinen Hut nehmen.

Minge dankte Neuhaus auf der Vereins-Webseite für sein Engagement bei Dynamo, das er seit seinem Amtsantritt 2015 an den Tag gelegt hat. "Wir haben unter seiner Verantwortung souverän die Rückkehr in die 2. Liga geschafft und uns dort zweimal trotz der hohen Konkurrenz behauptet", fasst der Sportgeschäftsführer Neuhaus' Errungenschaften zusammen. Dennoch seien Walter und er "in der gemeinsamen Analyse in dieser Woche zu der Überzeugung gelangt, dass wir jetzt eine Veränderung benötigen, um den eingeschlagenen Weg in dieser Saison und darüber hinaus erfolgreich fortzusetzen."

In den nächsten Tagen wird ein Interims-Coach das Dresdener Training leiten, über die Personalie gab es bislang noch keine Informationen. Kandidaten auf die Nachfolge des entlassenen Neuhaus werden unter anderem Jens Keller und Torsten Liberknecht gehandelt.

Die Sachsen sind mit einem Sieg und einer Niederlage durchwachsen in die neue Saison gestartet und konnten sowohl beim Auftakterfolg in Duisburg noch bei der Pleite in Bielefeld spielerisch glänzen. Am vergangenen Samstag blamierten sich die Dresdner beim Regionalligisten SV Rödinghausen (2:3 n.v.), was bei den Dynamo-Verantwortlichen offenbar dazu bewogen hat zu diesen frühen Zeitpunkt zu handeln und eine Veränderung auf der Trainerposition vorzunehmen. In der vergangenen Saison hatte Dresden erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt feiern können.

Die SGD hat Uwe #Neuhaus mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Die Sportgeschäftsführer Ralf Minge und Kristian Walter informierten den 58-Jährigen am Mittwochnachmittag in einem persönlichen Gespräch über die Entscheidung. 👉 https://t.co/Fz7MgDLzN0 #sgd1953 pic.twitter.com/81zUlcGCxm — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 22. August 2018

Mit den Schwarz-Gelben saß Neuhaus in 116 Pflichtspielen als Verantwortlicher auf der Trainerbank und konnte mit den Sachsen 50 Siege erzielen.