Ajax mit einem Bein in der CL-Gruppenphase

Ajax Amsterdam steht mit einem Bein in der Champions-League-Gruppenphase

Ajax Amsterdam steht nach dreijähriger Abstinenz mit einem Bein in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Der niederländische Vizemeister bezwang den ukrainischen Vertreter Dinamo Kiev mit 3:1.

Die Niederländer legten im Hinspiel der CL-Quali-Playoffs los wie die Feuerwehr: Bereits in der zweiten Minute profitierte Donny van de Beek von einem Torwartfehler und markierte die frühe Ajax-Führung. Kedzioras' Ausgleich (15.) und der für Kiev wichtige Auswärtstreffer stachelte das Team von Trainer Erik ten Hag zu weiterem Offensiv-Spektakel an. Hakim Ziyech (35.) und der Serbe Dusan Tadic (42.) stellten noch vor der Pause auf den 3:1-Endstand.

In der zweiten Hälfte verflachte die bis dahin spektakuläre Partie in der niederländischen Hauptstadt. Zwar kamen beide Teams noch zu guten Chancen - Ziyech traf kurz vor dem Ende noch aus kurzer Distanz den Pfosten - aber weder Ajax noch Dianmo konnten einen weiteren Treffer erzielen, um die Ausgangslage für das Rückspiel in Kiev zu verbessern.

AEK Athen stößt Tür weit offen

Auch der griechische Meister AEK hat das Tor zur Champions League im Hinspiel gegen den ungarischen Meister Videoton FC weit offen gestoßen. In einer umkämpften, zuweilen überharten, Partie gingen die Gäste in der 34. Minute in Führung, nach dem der ehemalige Bundesliga-Profi Szabolcs Huszti (Hannover 96 / Eintracht Frankfurt) bereits nach gut zwanzig Minuten nach groben Foulspiel mit glatt Rot vom Platz gestellt wurde.

Kurz nach dem Wiederanpfiff traf Anastasios Bakasetas (49.) zum 2:0 für die Griechen, nur um vier Minuten später nach einem übertrieben harten Einsteigen ebenfalls vorzeitig zum Duschen geschickt zu werden. Nach dem Platzverweis für die Gäste wurde Videoton etwas mutiger und belohnte sich mit dem Treffer von Danko Lazovic (68.), der den Ungarn für das Rückspiel in Athen noch einen kleinen Funken Hoffnung gibt.

Hängende Köpfe beim Schweizer Meister

Der Schweizer Meister Young Boys Bern muss nach einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden gegen Dinamo Zagreb um den größten Erfolg der Vereinsgeschichte bangen. Die Mannschaft von Gerardo Seoane begann stark und erzielte bereits nach zwei Minuten durch Kevin Mbabu die Führung. Auch danach spielten eigentlich nur die Hausherren und alleine Guillaume Hoarau ließ zwei Groß-Chancen aus, um die Partie vorzeitig zu entscheiden. In der 39. Minute wurden die Berner nach einer Unachtsamkeit bestraft und liefen in einen Konter, den Mislav Orsic eiskalt zum Ausgleich für die Kroaten und das für Zagreb so wichtige Auswärtstor veredelte.

Auch in der zweiten Halbzeit begannen die Gastgeber stärker und hatten Chancen, um erneut in Führung zu gehen. Danach brachen die Young Boys allerdings für einige Minuten ein und nur dank Keeper David von Ballmoos und das Torgestänge konnte Zagreb nicht in Führung gehen. Berns Bemühungen in den Schlussminuten blieben ohne Erfolg.