Heidel erwartet FC Bayern "nicht so dominant"

Christian Heidel ist seit 2016 Sportvorstand des FC Schalke 04

Sportvorstand Christian Heidel vom FC Schalke 04 erwartet ein Ende der Dominanz von Rekordmeister FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga.

"Mein Gefühl sagt mir, dass der FC Bayern in den nächsten zwei Jahren nicht noch einmal so dominant sein wird, um mit 20 Punkten Vorsprung Meister zu werden", sagte Heidel dem Portal "Sportbuzzer".

Der Schalke-Macher forderte auch im Hinblick auf die restliche Konkurrenz: "Jetzt müssen wir alle da sein, wenn die Bayern mal schwächeln." Langfristig mit den Bayern mitzuhalten sei aber "nicht einfach", ergänzte Heidel. "Dazu sind sie wirtschaftlich zu überlegen."

Auch Schalke ist aktuell dank des Transfers von Thilo Kehrer zu Paris Saint-Germain finanziell gut aufgestellt. Heidel verteidigte den Abgang des 21-Jährigen, der 2015 aus der eigenen Jugend in den Profi-Kader aufrückte: "Kritiker wird es immer geben, aber ich muss wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen. Zudem wird Thilo oft als Eigengewächs der Schalker Nachwuchsabteilung dargestellt, eigentlich war er nur zweieinhalb Jahre in der Knappenschmiede."

Grundsätzlich registriert Heidel eine Veränderung im Profi-Fußball. "Es wäre wünschenswert, aber es ist einfach Fußball-Romantik, wenn man glaubt: Ein Spieler muss auf Schalke ausgebildet werden, zu den Profis kommen und zwölf Jahre später hier sein Abschiedsspiel geben. Diese Zeiten sind leider vorbei", sagte der frühere Mainzer Manager.

Heidel würde Schalke-Trainer Tedesco nicht ziehen lassen

Nicht gesprächsbereit wäre Heidel bei einem möglichen Millionen-Angebot für Trainer Domenico Tedesco. "Mit Domenico würde Schalke den Erfolg abgeben. Einen guten Trainer zu ersetzen, ist das Schwierigste, was es im Profifußball gibt. Und deshalb haben wir Domenico proaktiv einen neuen Vertrag ohne jegliche Ausstiegsklausel vorgeschlagen, den er angenommen hat."

Tedesco übernahm Schalke im vergangenen Sommer und führte die Königsblauen auf Anhieb zur Vizemeisterschaft. Der Titel ist auf Schalke aber kein Thema, so Heidel: "Das ist so eine Schalke-Mär. Es wird schon wieder geschrieben, dass Schalke von der Schale träumt. Doch wir sind total realistisch, genau wie unsere Fans. Bisher hat mir kein Schalke-Anhänger gesagt, dass wir in dieser Saison Meister werden müssen."

Nichtsdestotrotz sieht der Manager den Revierklub gut aufgestellt. "Unser Kader ist in der Breite noch besser als in der vergangenen Spielzeit. Wenn alle fit sind, wird es für Domenico schwierig sein, zu entscheiden, wen er aufstellt. Aber wir tanzen auf drei Hochzeiten und müssen auf Verletzungen reagieren können. Das funktioniert nur, wenn wir auf allen Positionen mehrfach gut besetzt sind", erklärte Heidel.