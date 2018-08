Meinung: Delaney wird neuer Chef beim BVB

Wird Thomas Delaney der neue Chef beim BVB?

Kurz vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga werfen die weltfussball-Redakteure einen Blick in die Glaskugel und beantworten die wichtigsten Fragen zur neuen Spielzeit. Heute in Teil II des Meinungspanels: Wer oder was drückt der Saison seinen Stempel auf? Wer wird die Enttäuschung der Saison? Wer oder was wird die Überraschung der Saison? Und was war der beste Bundesliga-Transfer des Sommer?

Wer drückt der Saison in der Fußball-Bundesliga seinen Stempel auf?

Philipp Küsters: Das Duo Lucien Favre/Marco Reus. Der Schweizer Trainer ist endlich zurück in der Bundesliga und wird beim BVB erneut seine Klasse unter Beweis stellen. Wichtigster Baustein im Dortmunder Team ist Reus, den Favre damals in Gladbach zu einem Weltklassespieler formte. Damit die Prognose eintrifft, muss Reus allerdings einmal über eine gesamte Saison hinweg gesund bleiben.

Mats-Yannick Roth: In Dortmund sprechen alle von Axel Witsel als neuem Heilsbringer. Doch heimlicher Chef beim BVB wird Thomas Delaney werden. Seine unaufgeregte Spielweise, kompromisslose Zweikampfführung und großer Einsatzwille kommen an beim BVB - sowohl bei Coach Favre als auch auf den Rängen. Delaney wird sich in der defensiven Mittelfeldzentrale durchsetzen und als "Aggressive Leader" eine der wichtigsten Säulen werden.

Nils Marlow: Christian Pulisic wird der Saison abseits der Stars des FC Bayern eine gewisse Note verleihen und nach einem durchwachsenen letzten Jahr wieder zum absoluten Leistungsträger beim BVB. Leider wird es aufgrund seines 2020 auslaufenden Vertrags wohl die letzte Spielzeit des US-Boys in der Bundesliga. Im kommenden Sommer wird Dortmund gezwungen sein, das Juwel zu verkaufen.

Florian Pütz: Leon Goretzka schlägt beim FC Bayern voll ein. Während prominente Vorgänger wie Mario Götze bei den Münchnern einen Karriereknick erlebten, ist dieser Schritt für Goretzka genau richtig. Der 23-Jährige hat sich beim FC Schalke 04 bewiesen und ist bereit, jetzt auch beim Rekordmeister durchzustarten.

Wer wird die Enttäuschung der Saison in der Fußball-Bundesliga?

Philipp Küsters: Alassane Pléa ist mit 23 Millionen Euro der Rekordeinkauf von Borussia Mönchengladbach. In einem auf ihn zugeschnittenen System muss der Franzose schnell die Erwartungen der Verantwortlichen und Fans erfüllen. Torriecher ist beim 25-Jährigen ohne Zweifel vorhanden, aber körperlich und technisch muss der Angreifer noch ordentlich an sich arbeiten. Deutschland ist halt nicht Frankreich. Pléa hat eine schwierige Spielzeit vor sich.

Lennart Wegner: Auf jedes Hoch folgt ein Tief. Eintracht Frankfurt hat letztes Jahr am, wenn nicht sogar über dem Limit gespielt. Nun ist mit Niko Kovac der Erfolgstrainer weg, zudem mit Kevin-Prince Boateng, Lukas Hradecky und Marius Wolf drei absolute Leistungsträger. Zudem setzt die zusätzliche Belastung in Europa der Eintracht zu. Die Folge: Es geht gegen den Abstieg.

Lissy Beckonert: Leon Goretzka wird sich beim FC Bayern nicht durchsetzen können und auf der Bank versauern. An den Mittelfeld-Konkurrenten Thiago, Corentin Tolisso und James Rodríguez kommt der 23-Jährige nicht vorbei. Den Wechsel zum Rekordmeister wird Goretzka schnell bereuen.

Florian Pütz: Wenn der BVB keinen adäquaten neuen Angreifer verpflichtet, wird der Sturm der Dortmunder enttäuschen. Mit Maximilian Philipp als Mittelstürmer in die Saison zu gehen, ist zumindest gewagt. Für das Sturmzentrum muss ein Neuzugang her – und der darf kein fußballerisches Fliegengewicht sein.

Wer oder was wird die Überraschung der Saison in der Fußball-Bundesliga?

Lissy Beckonert: Nach einer enttäuschenden Debüt-Saison beim FC Bayern und einem Leih-Gastspiel zum Vergessen in Swansea überrascht Youngster Renato Sanches alle. Der zweite Anlauf des Portugiesen bei den Münchnern wird ein voller Erfolg. Mit seinen unbestreitbar großen Fähigkeiten hat das einstige Sorgenkind unter Niko Kovac sogar Chancen, sich im Laufe der Saison in die Stammelf zu spielen.

Lars Plantholt: Mehr aus Idealismus denn echter sportlicher Überzeugung nenne ich hier einmal mehr gerne Christian Streich und seinen SC Freiburg.

Tom Kühner: Unter Tayfun Korkut spielte der VfB Stuttgart eine herausragende Rückrunde, die im 4:1-Sieg beim FC Bayern gipfelte - und das war keinesfalls eine Eintagsfliege. Hinter den Kulissen sorgt Michael Reschke für Ordnung und Struktur, die Neuverpflichtungen bringen neuen Schwung mit. Ich lege mich fest: Der VfB zieht in die Champions League ein.

Nils Marlow: Dank seiner gezielten Transfers wird Werder Bremen in dieser Saison überraschend im oberen Drittel mitmischen. Mit dem erfrischendem Offensivfußball von Florian Kohfeldt können die Grün-Weißen vielleicht eine ähnlich phänomenale Saison hinlegen wie zuletzt Eintracht Frankfurt.

Was war der beste Bundesliga-Transfer des Sommer?

Tom Kühner: Axel Witsel. Der Name, die Frisur, die Mentalität, die Zweikampf- und Abschlussstärke: Der "nur" 20 Millionen Euro teure Neuzugang des BVB bringt alles mit, um einer der Superstars der Liga zu werden.

Philipp Küsters: Der Transfer von Thilo Kehrer vom FC Schalke 04 zu Paris Saint Germain. 37 Millionen Euro nahmen die Königsblauen für den Youngster ein, der auf Schalke unter Domenico Tedesco womöglich gar keinen Stammplatz inne gehabt hätte - ein starker Deal von S04-Manager Christian Heidel.

Lissy Beckonert: Der 20 Millionen Euro teure Rekordtransfer Alassane Pléa wird sich für Borussia Mönchengladbach auszahlen. Der Stürmer wird die Fohlenelf mit seinen Toren wieder ins internationale Geschäft schießen. Und mehr noch: Pléa hat sogar bei der Vergabe der Torjägerkanone ein Wörtchen mitzureden.