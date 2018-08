Frankfurt will den Turnaround erzwingen

Eintracht Frankfurt steckt nach der Pokal-Blamage schon in der Krise

Eintracht Frankfurt ist gewarnt: Das Ziel für die Hessen kann nur der Klassenerhalt sein.

Adi Hütter ist keinesfalls zu beneiden. Die ganze Stadt fiebert voller Euphorie der Rückkehr in den Europacup entgegen, die Vertragsverlängerung des Pokalhelden Ante Rebic tat ihr übriges. Dabei weiß niemand besser als der Trainer von Eintracht Frankfurt, dass das Ziel in diesem Jahr einzig und allein der Klassenerhalt sein kann. Nichts anderes zählt!

"Wir müssen uns noch steigern und ein anderes Gesicht zeigen, mutiger sein", forderte der Österreicher nach der 0:5-Pleite im Supercup gegen Bayern München. Der Nachfolger von Erfolgstrainer Niko Kovac bezeichnete die Niederlage als "Schuss vor den Bug zum richtigen Zeitpunkt".

Doch sechs Tage später kam das blamable Aus des Titelverteidigers in der ersten Pokalrunde dazu, Hütter gilt mittlerweile als heißer Kandidat für die erste Trainerentlassung. In ihrer Not holten die Hessen den serbischen Offensivspieler Filip Kostic von Absteiger Hamburger SV.

Neuzugänge "noch nicht so weit"

Mit Hütter haben Sportvorstand Fredi Bobic und seine Kollegen eigentlich einen guten Ersatz für Kovac gefunden. Aber die Abgänge der Leistungsträger Lukas Hradecky, Kevin-Prince Boateng, Omar Mascarell und Marius Wolf wurden bislang nicht kompensiert. Wenig ändert da auch die überraschende Zusage von Rebic, bei der SGE zu bleiben.

Die Neuzugänge überzeugten in der Vorbereitung wenig - und Nicolai Müller, vor Kostic der prominenteste der Neuen, ist verletzt. Den Zweiflern entgegnet Hütter stets, dass die Neuzugänge vor allem eine Investition in die Zukunft darstellen. "Die Spieler sind teilweise sehr jung, sie sind noch nicht so weit", sagte er. Die Zeit aber drängt.

Welche Folgen ein Fehlstart in der Bundesliga haben kann, war in der Vorsaison am Beispiel des 1. FC Köln zu sehen. Die Rheinländer feierten nach einer überragenden Spielzeit ebenfalls die Rückkehr nach Europa, genossen dort die Auftritte - und erlebten am Ende der Saison das böse Erwachen. Sie finden sich nun in der 2. Liga wieder.

Bundesliga als "Schlüsselwettbewerb"

"Natürlich werden wir die Auftritte in Europa genießen, aber uns muss klar sein, dass wir in der Bundesliga punkten müssen. Das bleibt der Schlüsselwettbewerb, in dem wir liefern müssen", sagte Kapitän David Abraham dem kicker.

Die Hessen hatten sich dank des überraschenden Erfolgs im DFB-Pokal für die Europa League qualifiziert, für die Heimspiele sind bereits alle Eintrittskarten vergriffen. Die Euphorie soll laut Abraham aber keine negative Auswirkung auf die Bundesliga-Leistungen haben.

"Wir müssen vorsichtig sein und die warnenden Beispiele ernst nehmen. Man muss im Kopf haben, dass die Europa League manchen Mannschaften zum Verhängnis geworden ist", sagte Abraham. Die Hoffnung bleibt, dass Frankfurt nicht dazu gehören wird.