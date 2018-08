Medien: Favre wünscht sich Alcácer beim BVB

Paco Alcácer ist offenbar Wunschstürmer von BVB-Coach Lucien Favre

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bemüht sich um einen Transfer von Paco Alcácer vom FC Barcelona - offenbar vor allem deswegen, weil Trainer Lucien Favre den 24-Jährigen gerne beim BVB sehen würden.

Wie der "kicker" berichtet, schätzt Favre die Qualitäten Alcácers als kleiner, quirliger und mitspielender Angreifer. Mit einem reinen Sturmtank könne der Schweizer dagegen nichts anfangen.

Alcácer passt mit seiner Körpergröße von 1,75 Meter und seinem guten Auge für den Mitspieler genau ins angeblich bevorzugte Beuteschema des BVB-Coaches. Zudem kann der Barca-Reservist mit 43 Treffern in 151 Einsätzen in der spanischen Primera División eine ordentliche Quote vorweisen.

"Für mich ist entscheidend, ob jemand die Dinger reinmacht, nicht ob er bullig ist oder nicht", hatte auch Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc unlängst das gesuchte Stürmer-Profil umrissen.

Einem Wechsel von Alcácer zum BVB steht also eigentlich nicht mehr viel im Wege. Zumal sich der 13-fache Nationalspieler Spaniens inzwischen für die Borussia entschieden haben soll.

Einigen müssen sich nun noch die beiden Klubs. Der BVB peilt bei Alcácer dem Vernehmen nach eine Leihe mit Kaufoption an - ein für die Schwarzgelben wenig risikoreicher Deal.