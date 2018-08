Kovac wollte Hoffenheim-Kapitän abwerben

Stand beim FC Bayern hoch im Kurs: Kevin Vogt von 1899 Hoffenheim

Trainer Niko Kovac vom FC Bayern München hat sich offenbar intensiv um Kevin Vogt von 1899 Hoffenheim bemüht. Der 26-Jährige entschied sich allerdings gegen einen Wechsel zum deutschen Fußball-Rekordmeister.

Laut "kicker" habe Kovac bis Anfang vergangener Woche "persönlich" um Vogt geworben - und das, obwohl Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zuvor ein Interesse an dem Defensivakteur dementiert hatte. Der Umworbene widerstand jedoch den Lockrufen des FC Bayern, verlängerte am Dienstag seinen Vertrag in Hoffenheim bis 2022.

Der neue Kontrakt des TSG-Kapitäns enthält dem Vernehmen nach allerdings eine Klausel mit einer festgeschrieben Ablösesumme, die ab dem kommenden Sommer greift. Dann könnte das Interesse des FC Bayern also wieder akut werden.

Vogt, der im Abwehrzentrum sowie als defensiver Mittelfeldspieler zum Einsatz kommen kann. war 2016 für 1,5 Millionen Euro vom 1. FC Köln in den Kraichgau gewechselt. Dort hatte er sich zu einem absoluten Leistungsträger und Führungsspieler entwickelt.

In München war der gebürtige Wittener als Nachfolger des wechselwilligen Jérôme Boateng gehandelt worden. Der Weltmeister von 2014 ist bei Paris Saint-Germain im Gespräch.