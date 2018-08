Ex-Profi übernimmt als Interimstrainer bei Dynamo Dresden

Cristian Fiél übernimmt bis auf Weiteres als Trainer bei Dynamo Dresden

Der frühere Fußball-Profi Cristian Fiél übernimmt bis auf Weiteres das Traineramt beim Zweitligisten Dynamo Dresden.

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wird der Ex-Dynamo-Kapitän Fiél ab sofort die Trainingsarbeit leiten und erstmals am Sonntag (13:30 Uhr) beim Ligaduell gegen den 1. FC Heidenheim an der Seitenlinie stehen.

Dresden hatte sich am Mittwoch überraschend von seinem bisherigen Coach Uwe Neuhaus getrennt.

"Für mich stand außer Frage, dass ich da bin, wenn Ralf Minge mich um Hilfe bittet. Weil ich mich ihm und dem Verein verpflichtet fühle", sagte Fiél.

Sportgeschäftsführer Minge war derweil voll des Lobes für den Trainer: "Cristian Fiél hat sich seit 2010 nicht nur bei unseren Fans, sondern auch bei allen anderen Menschen im Verein unheimlich viel Kredit und Anerkennung erarbeitet."

Cristian Fiel übernimmt bis auf Weiteres als #Interimstrainer bei der SGD: 38-Jähriger leitet am Donnerstag um 16 Uhr erste Trainingseinheit im Großen Garten. 👉 https://t.co/JxXyjNN67J #sgd1953 pic.twitter.com/wOcqSN54ib — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 23. August 2018

Wann mit einer langfristigen Lösung auf der Trainerposition zu rechnen ist, gab der Klub nicht bekannt.

Fiél hatte im Juni dieses Jahres seine Ausbildung zum Fußballlehrer begonnen und bis zuletzt die U17 der Dresdner betreut.

Als Spieler lief der Deutsch-Spanier von 2010 bis 2015 für Dynamo auf, in der Bundesliga kam er für den VfL Bochum und Alemania Aachen auf 36 Einsätze.