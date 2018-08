Douglas Santos darf den HSV nicht verlassen

Douglas Santos wird dem HSV erhalten bleiben

Fußball-Zweitligist Hamburger SV wird seinen Linksverteidiger Douglas Santos in der laufenden Transferperiode nicht verkaufen.

"Wir haben uns so positioniert, dass jetzt kein Wechsel mehr in Frage kommt. Wir planen fest mit ihm", sagte Hamburgs Sportvorstand Ralf Becker am Donnerstag. Zuletzt hatte der russische Klub Zenit St. Petersburg offenbar Interesse an Santos, der Brasilianer besitzt in Hamburg noch einen bis 2021 laufenden Vertrag.

"Wir haben bei Douglas immer klar kommuniziert, wie wir uns das vorstellen. Das oberste Ziel ist, dass wir unsere sportlichen Ziele erreichen", sagte Becker. Der HSV hatte laut "Bild"-Zeitung im Falles eines Verkaufs einen Preis in Höhe von 25 Millionen Euro für Santos gefordert.

Zuletzt wurde der Brasilianer auch mit einem Wechsel zu Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht.