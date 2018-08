Maulwurf stört Training von Hertha BSC

Pál Dárdai will mit Hertha BSC ins Pokalfinale

Ein Platz unter den besten neun Bundesligateams und der Einzug ins DFB-Pokalfinale sind die offiziellen Ziele von Hertha BSC für die neue Saison.

"Wir wollen einstellig einlaufen, und im Pokal kann es nur ein Ziel geben: Am letzten Spieltag in unser Stadion einziehen. Der Traum vom Pokalfinale lebt, und an diesem Traum werden wir festhalten", sagte Manager Michael Preetz am Donnerstag.

Zwei Tage vor dem Ligastart am Samstag (15:30 Uhr) gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg ist Trainer Pál Dárdai sehr zufrieden mit der Vorbereitung seines Teams: "Wir sind top vorbereitet. Die Mannschaft ist bissig, sie ist heiß." Vor allem der erst am vergangenen Sonntag vom FC Liverpool ausgeliehene Marko Grujic hat es Dárdai angetan. Der Mittelfeldspieler ist nach einem "sehr guten ersten Eindruck" sogar ein Kandidat für die Startelf.

Probleme bereitet Hertha ein ungebetener Trainingsgast. Ein Maulwurf hat zahlreiche Löcher in den Rasen gegraben, das Training war dadurch leicht beeinträchtigt.

Dárdai nahm es mit Humor, der Ungar machte mit seinem Handy ein Foto von dem Maulwurf und verschickte es an seine Freunde. "Es ist ein nettes Tier, und ich bin ein Tierschützer", sagte Dárdai: "Aber es kann nicht sein, dass er auf unseren Platz kommt. Wir brauchen eine Lösung, die alle zufrieden macht."