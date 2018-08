Kampf ums BVB-Tor: Bürki setzt auf sich selbst

Roman Bürki rechnet mit seinem Einsatz gegen Leipzig

Die "T-Frage" ist bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund auch wenige Tage vor dem Saisonstart noch nicht offiziell beantwortet. Roman Bürki ist aber überzeugt, dass er das Tor des BVB am Sonntag gegen RB Leipzig (18:00 Uhr) hüten wird.

"Ich gehe davon aus, dass ich spiele", sagte der Schweizer im Anschluss an das Donnerstags-Training der Schwarz-Gelben. Dass Trainer Lucien Favre ihm den Status der Nummer eins in der Öffentlichkeit noch nicht gegeben hat, stört den 27-Jährigen nicht. Der Trainer müsse sich "nicht immer erklären und alles öffentlich diskutieren", meinte der Schlussmann.

Am Ende, so Bürki, gelte es, die Entscheidung Favres hinzunehmen: "Ich werde mich auf das Spiel genauso wie immer vorbereiten."

Defizite bei Marwin Hitz?

Sollte Bürki, der in der letzten Saison nicht immer glücklich agierte, den Zuschlag bekommen, käme die Entscheidung alles andere als überraschend. Schon seit einigen Wochen wird spekuliert, dass der Keeper die Nase gegenüber Neuzugang Marwin Hitz vorne habe.

Hitz, so berichtete die "Sport Bild", habe vor allem in den Bereichen Spieleröffnung, Passgenauigkeit und Beweglichkeit noch Nachholbedarf. Auch deshalb bekam Bürki wohl im ersten Pflichtspiel der Saison den Vorzug vor seinem Landsmann. In der Liga gegen RB Leipzig dürfte es ähnlich aussehen.