Salzburgs Hwang: Nächster Schritt zur Wehrdienst-Befreiung

Hwang saß zuletzt nur auf der südkoreanischen Ersatzbank

Hwang Hee-chan ist derzeit mit der Nationalmannschaft Südkoreas bei den Asienspielen in Indonesien engagiert. Nur der Turniersieg erspart den Südkoreanern den 21-monatigen Wehrdienst.

Salzburg-Stürmer Hwang Hee-chan steht mit Südkoreas Auswahl im Viertelfinale der Asienspiele in Indonesien. Die Koreaner setzten sich am Donnerstag gegen den Iran mit 2:0 durch, am Montag geht es nun gegen Usbekistan um den Einzug ins Halbfinale. Hwang saß gegen die Iraner wie auch der Ex-Austrianer Lee Jin-hyun nur auf der Bank.

Sollten die Südkoreaner die Goldmedaille gewinnen, bliebe ihnen der Wehrdienst erspart. Dieser dauert in Südkorea 21 Monate und müsste ohne Triumph innerhalb der kommenden beiden Jahre angetreten werden.

apa