BVB: Wolf-Einsatz gegen RB Leipzig möglich

Marius Wolf kann gegen Leipzig wohl spielen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund kann beim Saisonauftakt am Sonntag gegen RB Leipzig wohl doch auf seinen neuen Offensivspieler Marius Wolf setzen.

Der ehemalige Frankfurter hatte im Training am Donnerstag eine Knöchelverletzung erlitten. Diese sei jedoch "nicht so schwerwiegend" und der Einsatz am Wochenende "noch immer eine Option", teilte der BVB mit.

Wolf hatte das Training vorzeitig abgebrochen, er war mit einem Golfcart abtransportiert worden. Der 23-Jährige war beim mühsamen 2:1 nach Verlängerung in der ersten Runde des DFB-Pokals bei der SpVgg Greuther Fürth einer der Lichtblicke in der Mannschaft von Trainer Lucien Favre.