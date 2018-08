Barça hat offene Rechnung mit Valladolid

Alles andere als ein Barca-Sieg wäre eine Überraschung

Nach dem souveränen 3:0-Auftaktsieg über Alaves gastiert Spaniens Meister FC Barcelona Samstagnacht (22.15 Uhr) beim Aufsteiger Real Valladolid. Mit diesem haben Lionel Messi und Co. noch eine Rechnung offen, kassierten sie doch dort im bisher letzten Duell im März 2014 eine 0:1-Niederlage. 24 Stunden später spielt dann Barcelonas Erzrivale Real Madrid in Girona.

An den Club aus dem Nordosten Kataloniens haben die "Königlichen" ebenfalls keine guten Erinnerungen. Im Herbst des Vorjahres verlor der Champions-League-Seriensieger 1:2 in Girona. Der dritte Titelanwärter Atletico Madrid steht am Samstagabend (20.15 Uhr) vor einem Pflichtsieg im Heimspiel gegen Rayo Vallecano.

apa