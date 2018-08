Schalke 04 erwägt offenbar Transfer von Turin-Star

Adem Ljajic soll das Interesse des FC Schalke geweckt haben

Auf der Suche nach einer weiteren Alternative für das offensive Mittelfeld ist der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 offenbar in der italienischen Serie A fündig geworden.

Wie das Online-Portal "Tuttomercato" berichtet, sollen die Königsblauen Adem Ljajic ins Visier genommen haben. Der 26-Jährige spielt für den FC Turin, bei dem er seit zwei Jahren unter Vertrag steht. Sogar ein erstes Angebot soll der Vizemeister für den ehemaligen Inter-Profi bereits abgegeben haben.

Der serbische Nationalspieler soll bis zu 15 Millionen Euro kosten, hat sich in der vergangenen Spielzeit zum Leistungsträger in Turin entwickelt. In der abgelaufenen Spielzeit kam er 27 Mal für Il Toro zum Einsatz, in denen er sechs Treffer erzielte.

Ljajic gilt in der Offensive als flexibel einsetzbar, hat für den FC Turin häufig auf der linken Seite oder sogar als Stürmer gespielt. Neben den Gelsenkirchenern soll der WM-Fahrer auch in Frankreich bei Olympique Marseille und in der Türkei bei Besiktas und Trabzonspor Interessen geweckt haben.

Der Kreativspieler überzeugte in der letzten Saison vor allem als Vorbereiter in der Serie A. Mit seiner zweistelligen Anzahl an Torvorbereitungen hatte Ljajic großen Anteil am ordentlichen neunten Tabellenplatz der Turiner in der abgelaufenen Spielzeit.

Der Schalker Bundesligist hatte in Person von Sportvorstand Christian Heidel zuletzt mehrfach angekündigt, noch ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt aktiv werden zu wollen, falls sich eine interessante Personalie auftut.

Ob die Bemühungen der Schalker noch intensiviert werden, wird wohl vor allem davon abhängen, ob eine Verpflichtung von Bayerns Sebastian Rudy noch realisiert werden kann. Im Falle eines Rudy-Einkaufs wäre der Spielraum für Schalker Transfers für diesen Sommer wohl ausgeschöpft.