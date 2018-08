Kovac kündigt "enttäuschte Gesichter" bei Bayern-Stars an

Niko Kovac (r.) eröffnet mit Bayern die 56. Bundesliga-Saison

Am Freitagabend startet der FC Bayern München gegen 1899 Hoffenheim (20:30 Uhr) in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Für Niko Kovac bedeutet dies auch, einigen Stars eine schlechte Nachricht übermitteln zu müssen. Alle Spieler kann der neue Trainer schließlich nicht in den Kader berufen.

"Die, die spielen, sind Superstars. Die, die nicht spielen, sind Superstars. Und die, die auf der Tribüne sitzen, sind auch Superstars. Es wird enttäuschte Gesichter geben", zitiert die "Bild" den Übungsleiter des FC Bayern vor dem Duell am 1. Spieltag.

Neben dem am Oberschenkel verletzten Serge Gnabry und Torwart Christian Früchtl muss Kovac noch weitere vier Profis auf die Tribüne schicken. Sebastian Rudy, der Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zum FC Schalke 04 steht, könnte es ebenso treffen wie Rückkehrer Renato Sanches. Denn vor allem im zentralen Mittelfeld hat Kovac einige Optionen.

Auch Juan Bernat, der mit einem Wechsel in die spanische Primera División in Verbindung gebracht wird, könnte zu den Kandidaten zählen. Eine kleine Überraschung wäre die Nicht-Nominierung von Weltmeister Corentin Tolisso. Der Franzose hat allerdings noch Trainingsrückstand und könnte daher zum Saisonauftakt außen vor bleiben.