Arsenal-Legende über Özil: "Sahnehäubchen auf dem Kuchen"

Mesut Özil steht auch beim FC Arsenal immer wieder in der Kritik

Beim Premier-League-Klub FC Arsenal steht der zurückgetretene Nationalspieler Mesut Özil immer wieder in der Kritik. Klub-Legende Tony Adams schwärmte jetzt vom dem Mittelfeldspieler.

"Özil ist das Sahnehäubchen auf dem Kuchen", lobte Adams den 29-jährigen Özil gegenüber der "Sun", betonte aber zugleich: "Leider haben wir keinen Kuchen."

Nach dem verpatzen Saisonauftakt gegen Manchester City (0:2) ging die englische Presse hart mit Özil ins Gericht - und griff dabei seinen viel diskutierten DFB-Abschied auf. Özil "trottete durch das Spiel. Keine Qualität. Keine Arbeitseinstellung. Nichts", schrieb die "Daily Mail", die Özil die schlechteste Note aller Spieler gab.

Die Auftaktpleite der Londoner einzig an Özils schwachem Auftritt festzumachen ist laut Adams falsch. Vielmehr müsse das Team Özil unterstützen: "Wenn es im Team Solidarität und Stärke gibt, ist Özil eine große Bereicherung. Er ist schließlich Weltmeister und erstklassig."

Besonders wichtig sei, dass es Leute in der Mannschaft gibt, die Özil fordern. "Das beginnt schon im Training". Anführer, die eine solche Rolle übernehmen, gibt es laut Adams bei Arsenal allerdings nicht. "Wenn du keine Leader hast, gibt es Anarchie. Die Spieler machen einfach das, was sie tun wollen", so der vierfache englische Meister.