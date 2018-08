Schalke-Star Caligiuri: "Bin noch nicht satt!"

Daniel Caligiuri startet mit dem FC Schalke ambitioniert in die neue Saison

Daniel Caligiuri vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hat sich mit seinem Team vor dem Ligastart beim VfL Wolfsburg am Samstag (ab 15:30 Uhr) sehr hohe Ziele gesteckt.

"Wir wollen wieder eine so geile Saison erleben, wissen aber, dass sie doppelt so schwierig für uns wird", meinte der 30-Jährige vom deutschen Vizemeister im Gespräch mit der "Reviersport".

Seine eigenen Ambitionen habe Caligiuri noch einmal nach oben geschraubt, nachdem er in der abgelaufenen Spielzeit mit 16 Scorerpunkten so stark aufspielte wie nie zuvor: "Ich bin noch nicht satt. Ich bin zwar 30 Jahre alt, fühle mich aber nicht so. Ich bin topfit und arbeite jeden Tag an meinen Schwächen, um noch besser zu werden", so der Deutsch-Italiener.

Vor allem seinem Cheftrainer Domenico Tedesco verdanke Caligiuri seinen jüngsten Qualitätssprung, betonte der Mittelfeldmann: "Er hat mir sein Vertrauen geschenkt, wodurch ich viel Selbstvertrauen bekommen habe."

Länderspiel-Traum lebt weiterhin

Obwohl mit Max Meyer, Leon Goretzka und Thilo Kehrer gleich mehrere Leistungsträger die Königsblauen verlassen haben, ist der ehemalige Wolfsburger vor der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte von der Stärke seines Teams überzeugt. Nach den Neuverpflichtungen der Schalker um Salif Sané, Omar Mascarell oder Mark Uth sei "die Qualität der Mannschaft nicht schlechter geworden".

Neben seinen Ambitionen, sich auch in 2018/2019 als Stammspieler auf Schalke behaupten zu können, hat Caligiuri auch das Thema Nationalmannschaft noch nicht aufgegeben. Weiterhin wäre der gebürtige Villingen-Schwenninger berechtigt, sowohl für den deutschen als auch für den italienischen Verband aufzulaufen.

"Es wäre natürlich ein Traum, mal für eine der beiden Nationen auflaufen zu dürfen. Ich weiß, dass ich mich nur durch gute Leistungen im Verein empfehlen kann und gebe weiter Gas. Alles Weitere wird sich zeigen", sagte der S04-Akteur bei der "Reviersport".

Caligiuri spielt seit eineinhalb Jahren für den FC Schalke und hat seit dem 61 Pflichtspiele für seinen Klub bestritten.