Bericht: Zidane schielt auf Mourinhos Job bei ManUnited

Zinédine Zidane ist seit Ende Mai vereinslos

Nach der peinlichen Pleite gegen Brighton & Hove Albion (2:3) steht Teammanager José Mourinho vom englischen Fußball-Klub Manchster United schon früh in der Premier League Druck. Für den Fall einer Entlassung bringt sich offenbar Zinédine Zidane in Stellung.

Der Franzose soll laut der "Daily Mail" Freunden mitgeteilt haben, dass er mit einem Angebot von ManUnited rechnet, sollten sich die Red Devils von José Mourinho trennen. Der ehemalige Trainer von Real Madrid ist seit seinem Rücktritt bei den Königlichen ohne neuen Trainerjob.

Seit Wochen herrscht in Manchster hinter den Kulissen Unruhe. Grund dafür ist häufig Teammanager Mourinho. Zum einen ist "The Special One" mit dem Kader unzufrieden.

"Ich hatte seit Monaten meine Pläne. Jetzt hat die Saison begonnen, der Markt ist geschlossen und ich bin in einer Situation, von der ich dachte, das ich dort nie sein werde", teilte er zuletzt gegen die Vereinsbosse aus.

Englische Medien brachten Zidane schon in den vergangen Wochen als potenziellen Nachfolger ins Gespräch. Doch ManUnited dementierte die Spekulationen bereits. "Warum sollen wir über Zidane nachdenken, wenn es keinen Job für ihn gibt", zitiert die "BBC" eine hochrangige United-Quelle.