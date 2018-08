Everton schiebt Lookman-Wechsel zu RB Leipzig Riegel vor

Ademola Lookman ist siebenfacher U21-Nationalspieler Englands

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat mehrere Angebote für eine feste Verpflichtung des ehemaligen Leihspielers Ademola Lookman beim FC Everton vorgelegt. Der Premier-League-Klub stellt sich jedoch quer.

Ein Transfer in diesem Sommer scheint nach jüngsten Aussagen von Everton-Boss Marco Silva beinahe unmöglich. Der englische U21-Nationalspieler sei "die Gegenwart und die Zukunft des Vereins", zitiert der "Independent" Silva am Freitag.

"Er ist unser Spieler", so der Klub-Verantwortliche weiter, ein neuerlicher Abschied des Angreifers sei in Liverpool derzeit "kein Thema". In der vergangenen Saison war Lookman an die Sachsen ausgeliehen, sammelte unter dem damaligen RB-Coach Ralph Hasenhüttl fünf Treffer und vier Assists in elf Bundesliga-Partien.

Das Vorhaben der Leipziger, in der neuen Spielzeit jede Position im Kader doppelt zu besetzen, könnte sich nach Silvas Absage schwierig gestalten. Englischen Medienberichten zufolge hatte RB Leipzig für Lookman zuletzt 24,5 Millionen Euro geboten. Im Juli versuchte es der Klub bereits mit einer Offerte in Höhe von 13,5 Millionen Euro.

Der FC Everton will den Perspektivspieler nun von einem Verbleib auf der Insel begeistern. "Wir müssen versuchen, ihn von unserem Weg zu überzeugen." Der Linksfuß ist noch bis 2021 an die Toffees gebunden.