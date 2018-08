Bayer-Coach Herrlich erwartet Pfeifkonzert in Gladbach

Im Dezember 2017 kam es beim DFB-Pokalspiel zwischen Gladbach und Leverkusen zum Eklat

Heiko Herrlich steht zum Start in die neue Bundesligasaison ein Spießrutenlauf bevor. Erstmals nach seiner spektakulären Schwalbe beim 1:0 im DFB-Pokal kurz vor Weihnachten kehrt der frühere Gladbacher Profi mit der Werkself zurück in den Borussia Park, wo ihn am Samstagabend ein lautstarkes Pfeifkonzert erwartet.

Herrlich hatte sich im vergangenen Dezember nach einem harmlosen Schubser von Denis Zakaria theatralisch fallen lassen, seinen Fehler kurz darauf eingeräumt. "Das ist im Affekt passiert und war Blödsinn. Ich wollte keineswegs eine Rote Karte fordern", sagte er nach seiner Showeinlage im Achtelfinale, für die er eine Strafe in Höhe von 12.000 Euro zahlen musste.

Im Vorfeld des ersten Westderbys in dieser Saison machte der Bayer-Coach aber gut Wetter bei seinem früheren Klub. Nach Angaben der Bild stiftet Herrlich für das neue Gladbach-Museum seine Torjäger-Kanone von 1995. Ob diese Geste ausreicht, um die Gemüter der Gladbacher Fans zu beruhigen, ist allerdings fraglich.

Nachdem Borussia in der vergangenen Spielzeit gegen Leverkusen alle drei Duelle verloren hat, übt sich Trainer Dieter Hecking, der auf ein neues System (4-3-3 anstatt 4-4-2) setzt, in Understatement: "Ich freue mich auf das kleine Derby. Die Bayer-Elf zählt für mich zu den absoluten Top-Mannschaften, mit ihrem Kader sind sie Champions-League-verdächtig."

Gladbach hofft auf Rekordeinkauf Pléa

Auch Sportdirektor Max Eberl zollt dem Gegner höchsten Respekt: "Wir treffen auf eine europäische Mannschaft, die großes Format hat. Ich hoffe, dass wir mit den Fans im Rücken etwas anpacken können, Gas geben und die Leute mitnehmen. Dann müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt."

Gladbach, das zurück ins internationale Geschäft möchte, muss gegen Europa-League-Starter Leverkusen unter anderem auf Kapitän Lars Stindl, Nico Elvedi, Neuzugang Michael Lang und Ibrahima Traoré verzichten. Große Hoffnungen liegen auf Mittelstürmer Alassane Pléa, der gleich bei seinem Pflichtspieldebüt für Borussia im Pokal beim Oberligisten BSC Hastedt (11:1) dreimal getroffen hat.

Gladbachs Rekordeinkauf (23 Millionen Euro) soll das Offensivspiel entscheidend beleben. "Er ist eine neue Facette in unserem Spiel, die wir so bisher nicht hatten", sagte Eberl, und der WM-Dritte Thorgan Hazard schwärmte: "Mit ihm ist unser Spiel variabler, wir haben ganz vorne eine andere Art von Anspielstation."

Bender-Zwillinge fallen aus

Um die neue Offensivpower der Gladbacher mit Hazard, Raffael und eben Pléa zu stoppen, wird sich Herrlich etwas einfallen lassen müssen. In den Zwillingsbrüdern Lars und Sven Bender sowie Julian Baumgartlinger fehlen in der Defensive drei Stammkräfte.

Zudem muss Bayer auf seinen neuen Stammtorwart Lukás Hrádecky (Kiefer-OP) verzichten, der als Nachfolger von Nationaltorwart Bernd Leno (FC Arsenal) verpflichtet wurde. In Thorsten Kirschbaum fällt zudem einer seiner Stellvertreter aus, sodass der 19 Jahre alte Tomasz Kucz am Samstag als Ersatz für Routinier Ramazan Özcan erstmals zum Bundesliga-Aufgebot von 04 zählt.