Salzburg verlängert mit Marin Pongračić

Marin Pongračić mit einem Treuebekenntnis zu Red Bull Salzburg

Serienmeister Red Bull Salzburg verlängert den Vertrag mit Innenverteidiger Marin Pongračić bis 2022. Der 20-jährige Kroate will "dieses Vertrauen weiter rechtfertigen".

Innenverteidiger Marin Pongračić hat seinen Vertrag bei Meister Red Bull Salzburg vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der Kroate ist nun bis Ende Mai 2022 an den Klub gebunden. Das gaben die Salzburger am Freitag in ihrer Pressekonferenz vor dem Ligagastspiel am Samstag (17:00 Uhr) in Altach bekannt.

Pongračić war im Vorsommer von 1860 München nach Salzburg gewechselt. Seit dem Abgang von Landsmann Duje Ćaleta-Car zu Olympique Marseille ist er in der Innenverteidigung gesetzt. Der 20-Jährige überzeugte zuletzt auch im Playoff-Hinspiel der Champions-League-Qualifikation bei Roter Stern Belgrad (0:0). Das Vertrauen des Vereins bedeute ihm viel, erklärte Pongračić. "Dieses Vertrauen will ich weiter rechtfertigen."

Salzburg-Verteidiger Pongračić hat seine Chance genutzt

Im vergangenen Jahr war Pongračić hinter Ćaleta-Car und André Ramalho gleichauf mit Jérôme Onguéné, den derzeit Rückenprobleme quälen, noch Reservist. Die neue Chance hat er genutzt, nachdem ihm davor auch nachgesagt worden war, nicht immer nur Fußball im Kopf gehabt zu haben. "Ich habe enorm hart an mir gearbeitet. Man lernt aus seinen Fehlern", betonte Pongračić.

OFFIZIELL! Marin #Pongracic verlängert seinen Vertrag bei uns bis 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣! #WirSindSalzburg // OFFICIAL! Marin Pongracic extends contract until 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣! pic.twitter.com/RvWanbZLfk — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 24. August 2018

Früher sei sein Vorbild Zlatan Ibrahimović gewesen, nun nannte er den französischen Starverteidiger Raphaël Varane von Real Madrid. Pongračić ist bereits kroatischer U21-Nationalspieler. "Mein großes Ziel ist es, einmal in der A-Nationalmannschaft zu spielen", sagte der Youngster. Wie sein Vorgänger Ćaleta-Car, der mit Kroatien im Juli in Russland Vizeweltmeister geworden war.

Freund und Rose über Pongračić Potential

Das nötige Können wird ihm bescheinigt. "Marin ist ein Spieler mit großem Potential, der seine Stärken von Spiel zu Spiel besser einsetzt", meinte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund. "Wir sind überzeugt, dass er noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung steht, und wir werden gemeinsam mit Marin weiterhin daran arbeiten, dass er seine außergewöhnlichen Fähigkeiten konstant und nachhaltig auf den Platz bringen kann."

Trainer Marco Rose attestierte Pongračić "sportlich auf einem guten Weg" zu sein. "Wichtig ist, dass er Konstanz in seine Leistungen reinbekommt. Er ist ein guter Junge, ein sehr spielstarker Innenverteidiger, den wir auch als Typ nicht verändern wollen", sagte der Deutsche. "Der Verein wird noch viel Spaß mit ihm haben."

Pongračić hat alle acht bisherigen Saisonpflichtspiele der "Bullen" über die volle Distanz bestritten. In Altach dürfte er aber eine Pause erhalten. "Ich fühle mich ein bisschen müde. Die Situation ist neu für mich, so viele Spiele zu bestreiten", erklärte der 20-Jährige. An seiner Stelle dürfte der 19-jährige Schweizer Jasper van der Werff verteidigen. Pongračić: "Wir wollen uns ein gutes Gefühl und Selbstvertrauen für Mittwoch holen." Dann geht es zu Hause gegen Roter Stern um den erstmaligen Einzug in die Champions League.

apa