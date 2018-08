VfB Stuttgart hakt Pokalpleite vor dem Bundesliga-Start ab

Tayfun Korkut will mit dem VfB gut in die Saison starten

Der VfB Stuttgart will sich vor dem Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga weder von der guten Vorbereitung, noch vom Scheitern in der ersten Runde des DFB-Pokals beirren lassen.

"Wir waren nach dem Aus im Pokal alle sehr verärgert. Es geht darum, die Sinne zu schärfen, zielstrebig zu sein und in jeder Sekunde voll da zu sein", sagte Trainer Tayfun Korkut vor dem Duell am Sonntag bei Mainz 05 (15:30 Uhr).

Die Schwaben waren am vergangenen Sonntag beim Drittligisten Hansa Rostock gescheitert (0:2), nachdem die Vorbereitung auf die Saison durchaus zu Optimismus Anlass gegeben hatte. "Man darf sich nie von der Vorbereitung täuschen lassen", betonte Korkut. Der Pokal sei mittlerweile "abgehakt", und "wenn die Liga losgeht, ist das nochmal was anderes. Aber da geht's den anderen Vereinen nicht anders, glaube ich."

Wichtig sei, sagte Korkut, dass der VfB gut in die Saison komme. "Es wird vor allem in den ersten Bundesligaspielen der Spielverlauf wichtig sein. Wir müssen darauf achten, dass wir keine großen Schwankungen in unserem Spiel haben", sagte er. Das Programm der Schwaben hat es in sich: Nach dem Spiel in Mainz empfangen sie im ersten Heimspiel den FC Bayern, dann geht es zum SC Freiburg und zwei Wochen später nach Leipzig.

Personelle Probleme haben die Stuttgarter nicht. "Alle sind fit", sagte Korkut.