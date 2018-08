Gartler: "Brauchen uns nicht genieren"

René Gartler beim Cup-Triplepack in Maria Saal, in der Liga schlug der Leitwolf auch schon drei Mal zu

Der SKN St. Pölten geht mit einer breiten Brust in das Spiel gegen die Austria. Die Niederösterreicher rechnen nicht zuletzt dank "spusu" mit über 4.000 Besuchern.

Tabellenzweiter. Saisonübergreifend zehn Pflichtspiele ungeschlagen. Über 300 Minuten ohne Gegentor. Wenig verwunderlich also, dass der sechsfache Torschütze René Gartler (drei Mal Cup, drei Mal Liga) auch noch die Steilvorlage von SKN-Generalmanager Andreas Blumauer ("Es gibt jetzt keine Ausreden mehr, nicht ins Stadion zu kommen.") verwertete und feststellte: "Wir brauchen uns wirklich nicht genieren."

Stein des Anstoßes war nach Ansicht der SKNler eine zu negative Berichterstattung diverser Medien und der (zu) häufige Gebrauch des Wortes "Glück" für ihre Serie. "Es ist nicht alles Glück. Wir haben drei Spiele kein Tor bekommen. Das geht nicht nur mit Glück", weiß Gartler. Dafür habe man auch etwas leisten müssen.

Sich selbst wollte Gartler nicht in den Mittelpunkt rücken: "Ich bin nur das Endprodukt einer gelungenen Aktion." Sehr wohl hielt der 32-jährige Leitwolf noch fest, dass er in St. Pölten das Vertrauen von Anfang an gespürt habe: "Wir haben uns ja schon während der letzten Saison miteinander unterhalten und da war sofort klar, dass hier ein Plan dahinter steckt."

Trainer Didi Kühbauer wollte gar nicht abstreiten, dass nicht alles schön anzusehen ist: "Wenn wir einmal schlecht sind, dann wollen wir als Mannschaft aber alles gegeben haben. Wenn hier jemand punktet, muss vorher sehr, sehr viel Schweiß geflossen sein."

SKN punktete mit "Ehrlichkeit"

Recht klare Worte fand im Rahmen der SKN-Pressekonferenz der Geschäftsführer des neuen Hauptsponsors "spusu", Dipl-Ing. Franz Pichler: "Der SKN ist der ehrlichste Verein der Bundesliga." Nicht zuletzt deswegen ist der Mobilfunkanbieter - der nächste Saison HYPO als "Brustsponsor" von den SKN-Dressen verdrängen wird - eine fünfjährige Partnerschaft mit den Niederösterreichern eingegangen.

Für den Schlager gegen die Austria am Samstag stellt "spusu" 3.000 Tickets zu je 10 Euro zur Verfügung. Lediglich eine SMS an 0670 800 3100 ist zu schicken. Die Aktion gilt noch bis 12 Uhr. "Über 4.000 Besucher sollten es insgesamt werden", rechnete Freitagabend der Leiter Medien und Kommunikation des SKN, Tobias Weber.

Gute Erinnerungen

Die Austria war in St. Pölten schon oft ein dankbarer Gegner. Die letzten drei Duelle in der NV Arena hat allesamt der SKN (unter Kühbauer, Oliver Lederer und Jochen Fallmann) gewonnen.

Der VSE St. Pölten hatte seinerzeit mit 3 Siegen, 5 Remis und 3 Niederlagen am Voith Platz eine ausgeglichene Bilanz. Die 12.500 Zuseher vom 1:1-Unentschieden gegen die Austria (mit Wohlfahrt, Prohaska, Stöger, Percudani usw.) vor fast genau 30 Jahren unter Trainer Thommy Parits werden wohl St. Pöltner Allzeit-Rekord bleiben.

ts