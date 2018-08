KFC Uerdingen verpasst vierten Sieg in Folge

Connor Krempicki und der KFC mussten sich gegen Großaspach mit einem Remis begnügen

Aufsteiger KFC Uerdingen hat seinen guten Saisonstart bestätigt und sich in der 3. Fußball-Liga vorübergehend wieder an die Spitze gesetzt.

In der Auftaktbegegnung des fünften Spieltags reichte den Krefeldern ein 0:0 gegen die SG Sonnenhof Großaspach, um mit nun zehn Punkten an Preußen Münster (9) vorbeizuziehen. Münster reist am Samstag zum Derby beim Viertplatzierten VfL Osnabrück (8).