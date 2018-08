DFB übt Kritik und erntet Shitstorm

Der DFB erntete einen Shitstorm

Der Deutsche Fußball-Bund ist vom Verein Deutsche Sprache (VDS) zum "Sprachpanscher des Jahres" gewählt worden - obwohl die vermeintliche Fehlleistung gar nicht aus der Feder des Verbandes stammt. Der DFB reagierte daher mit Kopfschütteln auf die Entscheidung vom Freitag - und erntete einen Shitstorm.

"Ohne Worte, was sich der Verein 'Deutsche Sprache' da leistet", teilte Mediendirektor Ralf Köttker mit: "Der DFB bekommt den Titel für ein Motto verliehen, das gar nicht vom DFB stammt. Soviel Ahnungslosigkeit macht sprachlos! Nochmal zum Mitlesen: 'Best Never Rest' ist das Motto eines DFB-Partners."

Ohne Worte, was sich der Verein „Deutsche Sprache“ leistet. Der DFB bekommt den Titel „Sprachpanscher des Jahres“ verliehen für ein Motto, das nicht vom DFB stammt. Nochmal zum Mitlesen: Best Never Rest ist das Motto eines DFB-Partners. Soviel Ahnungslosigkeit macht sprachlos! — DFB (Verband) (@DFB) 24. August 2018

In der Tat stammt der Slogan aus der WM-Kampagne des Verbands-Hauptsponsors Mercedes Benz. Richtig ist aber auch: Der DFB hatte den Slogan während der WM-Zeit auf seinen Social-Media-Kanälen verbreitet und der Kampagne so weltweite Beachtung geschenkt. Zahlreiche User machten den Verband darauf aufmerksam und übten Kritik am schroffen Ton der Reaktion des DFB.

Der VDS hatte den Spruch kritisiert, er klinge "wie die ungelenke Formulierung eines russischen Englischschülers im ersten Lernjahr". Der Verein setzt sich für die Förderung und den Erhalt der deutschen Sprache ein und kämpft unter anderem gegen die übermäßige Verwendung von Anglizismen.

Seit 1998 vergibt der Verein jährlich den Negativpreis "Sprachpanscher" an Firmen, Institutionen oder Menschen. Im vergangenen Jahr ging der Preis an die Evangelische Kirche Deutschlands.