Rummenigge "erstaunt" über Lewandowski-Aussagen

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge (re.) hat sich zur Lage beim deutschen Rekordmeister geäußert

Heile Welt beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München nach dem 3:1 gegen 1899 Hoffenheim? Nicht ganz! FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat sich gegen Kritik von Robert Lewandowski gewehrt, der zuletzt über seine Wechselabsichten gesprochen und dabei erwähnt hatte, dass ihm gegen Ende der letzten Saison die Rückendeckung fehlte.

"Ich bin erstaunt über die Aussage, weil ich mich schon im März vor ihn gestellt und diese Diskussion lächerlich genannt habe", sagte Rummenigge gegenüber "Eurosport", als er auf die Worte des Bayern-Angreifers ("Im April, Mai hat fast jeder gegen mich geschossen. Und ich habe keinen Schutz vom Verein empfunden, ich habe mich in der Situation allein gefühlt") angesprochen wurde.

Der Pole schieße in jeder Saison 30 Tore in der Bundesliga, so Rummenigge weiter: "Über ihn diskutiere ich gar nicht." Über die Wechselabsichten Lewandowski sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern: "Wir haben von Anfang an die Tür zugelassen. Wir wissen doch, welche Qualität er hat. Wir haben gesagt, egal, wer kommt, was geboten wird, wir verkaufen nicht. Wie viele Mittelstürmer dieser Qualität bietet Europa?"

Außerdem kritisierte der 62-Jährige, dass der Angreifer einen Transfer mit Hilfe seines Beraters über die Gazetten forciert hat. "Ich bin jeden Tag im Büro. Zu mir kann jeden Tag jeder Spieler kommen. Das ist kein Problem", sagte Rummenigge und fügte an: "Aber ich finde es immer komisch, wenn es über die Medien mitgeteilt wird. Die Tür ist auf, einmal anklopfen, dann ist er drin und wir werden uns über die Problematik unterhalten."

"Schließe weder Zu- noch Abgänge aus"

Unabhängig vom Fall Lewandowski sagte der Bayern-Boss über mögliche Wechsel vor Ende der Transferfrist: "Wir befassen uns ja immer noch damit, ein oder zwei Spieler abzugeben. Ich schließe weder Zu- noch Abgänge aus."

Er könne bislang aber keinen Vollzug vermelden, auch nicht bei Jérôme Boateng, der zuletzt immer wieder als Kandidat für einen Transfer genannt wurde. "Wenn uns Boateng noch verlassen würde, müssten wir intern seriös intern diskutieren, ob wir noch was machen müssen oder ob man es anders leiten kann", erklärte Rummenigge.