BVB-Kapitän Reus spricht über die Jahre nach Klopp

Marco Reus führt den BVB in der Saison 18/19 als Kapitän auf das Feld

Am Sonntag (18 Uhr) startet Marco Reus mit Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund gegen RB Leipzig in die neue Saison. Zuvor hat der Kapitän des BVB über seine neue Rolle bei den Schwarzgelben gesprochen und verraten, warum er seinen Vertrag im März bis 2023 verlängert hat.

"Ich hatte das Gefühl, dass wir in den letzten zwei, drei Jahren – nach der so genannten Klopp-Ära – all das, was den BVB und das Gefühl rund um diesen Klub ausmacht, zumindest ein wenig verloren haben", blickte Reus gegenüber "Bild" ungewöhnlich offen zurück und fügte an: "Ich will dabei helfen, dass der Klub wieder dahin kommt, wo wir damals waren."

Der 29-Jährige möchte als Führungsspieler vorangehen und für einen Umschwung sorgen. Dazu sollen verschiedene Punkte gehören: "Dass wir in Europa wieder mehr Anerkennung bekommen, in der Spitze vertreten bleiben. Dass wir wieder bis in die Haarspitzen stolz sind, für diesen Klub zu spielen." Schließlich spiele das Team doch Fußball, "um Titel zu gewinnen. Und das muss mittelfristig unser Anspruch sein", so Reus weiter.

Allerdings warnte der Offensivakteur auch vor zu großer Erwartungshaltung. "Man darf nicht vergessen, dass uns in den letzten Jahren viele gute Spieler verlassen haben. Wir hatten ein geiles Gerüst. Das nach so vielen Abgängen wieder aufzubauen, ist schwierig." Die Borussia benötige Zeit und Ruhe.

"Das müssen wir wieder hinbekommen"

"Wir können uns nicht jedes Jahr zwei, drei Spieler für 50, 70, 80 Millionen Euro kaufen. Deswegen müssen wir die Spieler, die wir haben, gut entwickeln und halten. Das müssen wir wieder hinkommen", so die Forderung des neuen Mannschaftsführers, der sich selbst erst einmal "in dieser Rolle finden" muss, wie er betonte.

Das sei allerdings ein Prozess, der nicht von heute auf morgen abgeschlossen sein wird. "Sebastian Kehl war bei uns vor ein paar Jahren der Mann in der Kabine, zu dem alle aufgeschaut haben. Ich bin in einem Alter, in dem man das von mir auch verlangen darf und in dem ich das von mir selbst einfordere", sagte der gebürtige Dortmunder, der seit 2012 die Fußballschuhe für den BVB schnürt und auch schon in der Jugend für die Schwarzgelben aktiv war.

"Kapitän von einem europäischen Spitzenklub zu sein, ist etwas richtig Geiles! Und wenn es sich dann noch um Deinen Heimatklub handelt, das ist mal extrem geil! Ich bin unheimlich stolz darauf", betonte der 29-Jährige, der sich nun vor allem auf die Arbeit mit dem neuen Coach Lucien Favre freut, den er bereits aus gemeinsamen Zeiten bei Borussia Mönchengladbach kennt.

Reus glaubt nicht, dass Favre "die Reißleine" zieht

"Ich hoffe, dass er mindestens bis zu seinem Vertragsende 2020 bleibt. Weil er jeden Spieler besser macht und es unheimlich viel Spaß unter ihm macht", stellte Reus die Vorzüge des Schweizers heraus. "Wenn ich gewusst hätte, dass er unser Trainer wird, hätte ich meinen Vertrag früher und länger verlängert", fügte Reus mit einem Schmunzeln an.

Dass Favre die Dortmunder in einer Krisenzeit noch vor Vertragsende verlassen könnte, wie er es in einer schwierigen Phase in Gladbach getan hatte, glaubt der Mittelfeldspieler nicht. "Das ist mir nicht bekannt, und das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wenn wir wieder konstanter spielen, habe ich überhaupt keine Bedenken, dass er auf solche Gedanken kommt und vorzeitig die Reißleine zieht."