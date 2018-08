Rudy über Schalke-Wechsel: "Lassen Sie sich überraschen"

Wechselt Bayern-Profi Sebastian Rudy zum FC Schalke 04?

Den 3:1-Sieg des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München zum Saisonauftakt gegen 1899 Hoffenheim verfolgte Sebastian Rudy von der Tribüne aus. Der Mittelfeldspieler war nicht in den Kader berufen worden. Doch der 28-Jährige will unbedingt spielen und wird dies vermutlich in Zukunft bei einem anderen Klub tun.

"Die Chancen, dass ich bleibe, sind gering", gab Rudy am Freitagabend gegenüber dem "kicker" zu Protokoll. Nach nur einem Jahr wird der ehemalige Hoffenheimer den Serienmeister wohl schon wieder verlassen.

Zuletzt verdichteten sich die Zeichen, dass der FC Schalke 04 das anvisierte Ziel des 28-Jährigen sein könnte, nachdem RB Leipzig aus dem Poker um den Nationalspieler ausgestiegen war.

Rudy selbst ließ sich bislang nicht in die Karten blicken. "Grob weiß ich, wohin es gehen wird", erklärte er am Rande des Spiels seines Noch-Klubs. Ob er in Zukunft das königsblaue Jersey überstreifen wird? "Lassen Sie sich überraschen", so Rudy geheimnisvoll.

Leiht Schalke Rudy aus?

Schalkes Sportvorstand Christian Heidel hatte zuvor lediglich gesagt: "Wir geben nicht bekannt, wenn wir einen Spieler nicht verpflichten. Stand heute gibt's da nichts Neues."

Im April habe es aber ein Gespräch mit Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic gegeben. "Dabei sagte er mir, dass Bayern München stand damals den Spieler nicht abgeben möchte. Aber wenn wir mit Rudy reden wollen, können wir das gerne tun."

Laut "kicker" verlangt der FC Bayern 20 Millionen Euro Ablöse oder eine Leihe mit bindender Kaufoption für den langjährigen Hoffenheimer. Für welche Option entscheiden sich die Knappen?