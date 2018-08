Metzelder sicher: "BVB ist kein Meisterschaftskandidat"

Christoph Metzelder traut dem BVB (noch) keine großen Sprünge zu

Laut "Sky"-Experte und Ex-Bundesligaprofi Christoph Metzelder wird Borussia Dortmund in diesem Jahr kein Konkurrent für den FC Bayern im Kampf um die Meisterschaft.

"Der BVB ist kein Meisterschaftskandidat, weil er sich neu finden muss", sagte der 37-Jährige am Samstag. Zudem müsse der Verein in diesem Jahr "wieder einen personellen Umbruch" bewältigen. "Michael Zorc spricht ja auch davon, dass sie zwei Transferperioden benötigen, also den kommenden Sommer auch noch, um wieder richtig konkurrenzfähig zu sein", so Metzelder.

Obwohl der Ex-BVB-Spieler seinem ehemaligen Klub noch nicht den ganz großen Wurf zutraut, sieht Metzelder die Schwarz-Gelben wieder auf dem richtigen Weg. "Ich glaube, dass sie unter Lucien Favre mehr Mentalität und Qualität auf den Platz bringen."

Auch Bayer Leverkusen findet Metzelder "extrem spannend, jung, sie haben keine Stars verloren und da sehe ich auch eine Weiterentwicklung. Schalke - ein bisschen das Mentalitätsmonster des vergangenen Jahres - wird sich glaube ich auch wieder für die Champions League qualifizieren."