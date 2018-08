Goldenes Tor von Dembélé lässt Barca jubeln

Ousmane Dembélé traf für den FC Barcelona

Meister FC Barcelona ist in der spanischen La Liga weiter makellos geblieben.

Das Team von Trainer Ernesto Valverde mühte sich am zweiten Spieltag zu einem 1:0 (0:0) bei Aufsteiger Real Valladolid, der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé erlöste die Katalanen mit seinem Treffer (57.). Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Klubs im April 2014 hatte Valladolid einen 1:0-Erfolg gefeiert.

Der französische Weltmeister Antoine Griezmann bescherte Atlético Madrid den ersten Saisonsieg in der Liga. Der 27-Jährige erzielte beim 1:0 (0:0) im Stadtderby gegen Aufsteiger Rayo Vallecano am Samstag in der 63. Minute das einzige Tor der Partie.

Am ersten Spieltag war der europäische Supercupsieger beim FC Valencia nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

Champions-League-Sieger Real Madrid muss am Sonntag noch beim FC Girona antreten.